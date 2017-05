Atraco riba joyeria La Estrella lo ser trata dia 8 di september, pero lo tuma un dia pa trata total di 10 asaltante

Diabierne mainta, un grupo di Venezolano y un Colombiano mester a aparece den Corte di Prome Instancia, pro-forma, pa tende e fecha cu Huez a stipula pa trata e caso den su totalidad.

Nan tur ta sospechoso di a comete asalto na januari di e aña aki riba e joyeria di La Estrella cu ta keda den Certified Mega-Mall.

Diabierne por a tende cu e sospechosonan aki no a comete asalto ey so, pero cu tin mas asalto cometi, unda tin mas sospechoso envolvi, pa cual Huez a dicidi cu lo trata e caso aki dia 8 di september aki, pero tur 10 sospechoso lo tin cu aparece den Corte e dia ey.

Esnan cu a presenta diabierne den Corte, tabata e Venezolanonan, E.J.G., H.J.B., O.T.C., E.J.C.A., y e Colombiano R.R.V., mientras e autor intelectual di e asaltonan e Venezolano, E.J.G. a prefera di keda KIA y no a presenta den Corte.

Tin basta malcontento bao di e grupo aki, unda hasta nan lo a menasa e sospechoso E.J.C.A. cu morto, pasobra e te redador, esun cu a basha abao riba nan, pa cual nan tur ta sera awe. E situacion t’asina serio cu e persona aki, hasta kier a comete siucidio 3 biaha aki, pa cual si abogado a pidi Huez pa studia e posibilidad p’e bay sera na Corsou of na un otro prison den Reino.

Tanten cu no haya otro prison, e tin cu keda sera na KIA, mientras cu Huez a bisa cu e mes lo busca un lugar p’e na Corsou.

E Colombiano, R.R.V., kende a ser acusa di tin arma di candela den su poder, a ser laga den libertad, ya cu no por prueba cu e armanan haya den su cas ta di dje. Si nan tabata den dicho cas, pero e no ta di dje y como no por prueba esaki, Huez a laga R.R.V. den libertad.