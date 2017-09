Autoridad Venezolano tin bista riba yatenan di Aruba ta tank y busca gasolin y diesel na stacionnan clandestino na costanan di Paraguaná

Speedboatnan y tambe yatenan procedente di Aruba ta yega n’e parti nort di península di Paraguana constantemente, sin un ora fiho, hendenan tabata mira nan di dia y anochi.

Nan no ta mara of drenta n’e wafnan , pero ta yega n’e parti cu tin mondi, esnan cu tabata observa nan a bira mas curioso, ora cu nan a mira cu ta gasolin nan tabata bin tank y busca sin niun tipo di seguridad y esaki di un forma ilegal pasobra e sitio ey no ta un stacion pa yena gasolin.

MODUS OPERANDI DESCUBRI PA AUTORIDAD VENEZOLANO

E resto di combustibel tabata wordo yena den containernan di plastic y nan tabata sali bay cu esakinan. Esnan cu tabata observa e modus operandi aki, a notifica Servicio di Inteligencia Venezolano, cu yama DGCIM y asina nan a start un investigacion.

TEAM DI DGCIM A CUMINSA CU NAN INVESTIGACION

Un team di DGCIM a wordo manda p’e municipio di Falcón, pa cuminsa cu un investigacion.

Nan tabata na altura cu gasolin tabata wordo saca for di e region aki, na un forma no legal y nan tabata sa di e sitio tambe cu ta yama Bajobaroa.

DGCIM na Falcón a sigui cu nan investigacionnan y a papia cu varios turista y habitantenan y asina nan a ricibi mas informacion di e caso aki.

Nan a bin haya sa cu ta trata di un organisacion di hendenan cu ta bende gasolin y diesel cu e Arubianonan.

COMBUSTIBEL CUMPRA NA PRIJS HOPI ABOU Y BENDI UN POCO MAS CARO NA ARUBA

Nan ta cumpra e gasolin na un prijs sumamente abou na Venezuela y despues ta sali cu esaki den nan boto direccion Aruba. Caminda no ta un secreto publico, cu na Aruba nan ta bende un poco mas caro cu Venezuela, pero tog mas abou cu e prijsnan stipula pa Gobierno di Aruba.

TEAM INVESTIGATIVO A CONFISCA 4500 LITER DI GASOLIN Y 500 LITER DI DIESEL

E team a haci un recorido n’e costa di Paraguana y a bin topa cu e area cu nan ta yama ”stacionnan clandestino” (sitionan unda e yatenan ta yega). Ora nan a yega den e sector Santa Elena y e sector Bajobaroa, den e matanan nan a wak e rastronan.

Ora nan a sigui check, bou di un cantidad di mata nan ta bin haya container/barinan carga cu combustibel.

Autoridad Venezolano mesora a confisca nan. Na un di e sitionan e team special a confisca 4500 liter di gasolin y 500 liter di diesel.

Autoridad Venezolano no a specifica ki otro paso nan lo bay tuma den futuro, contra esnan cu ta den e negoshi aki.

Pues Arubianonan paga bon tino, paso nan ta na altura y nan lo sinta warda e botonan yega.