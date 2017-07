AVP a tene exitoso reunion di contacto den Caya Opal

Lider di partido AVP Mike Eman a cana den cayanan Esmeralda, Rubi y Opal y na final a tene un reunion di contacto na cas di famia Vallejo den Caya Opal. Presente tambe n’e reunion tabata e candidatonan di partido berde Carlos Bermudez y Maurits Malmberg.

Mientras cu tabata sperando riba lider di partido Carlos Bermudez a papia di e proyectonan cu Gobierno a realisa, otronan cu falta pa ehecuta ainda, pa cual ta pidi apoyo di pueblo den e eleccion Parlamentario dia 22 di september awor. AVP, el a bisa, cu siguransa por pidi e pueblo pa apoyo dia 22 awo.

“Solamente imagina boso e situacion prome cu 2009 y wak rond awendia, mira con Aruba a avansa, a modernisa. E pueblo por mira unda su placa a wordo inverti”, el a bisa.

Tambe el a papia di e importancia di automatisacion den diferente sector di Aruba.

El a duna e ehempel con na paisnan Europeo y Mericano, e muchanan no ta cana cu tas cu buki pisa, cu por laga nan manca pa resto di nan bida. Tur material educativo ta riba nan laptop of tablet, y tur material cu studiantenan mester entrega ta wordo manda via mail electronico.

“Un sistema moderno cu ta percura pa proteccion di nos medio ambiente tambe”, e politico a splica.

E reunion a tuma luga na cas di dokter Alejandra Vallejo, kende a bisa cu su curason ta berde. “Mi a mira e accionnan di Prome Minister, accionnan cu ta sincero y sin interes alguno”, el a comenta. E mes a keda contento cu e reunion y participacion di personanan di diferente nacionalidad. Hopi pregunta al caso a wordo haci.

Tabatin pregunta riba enseñansa, principalmente pa personanan special, con esaki por wordo mehora. Pero tambe e proceso pa BIG-Registratie ta algo cu a wordo discuti.

A expresa comprension cu mester existi e sistema aki, pero lo ta bon pa Gobierno yuda esnan cu mester pasa den e proceso aki. Esaki pasobra si esnan gradua den region no tin trabou, e lo ta un peso economico grandi pa nan por pasa den e BIG-Registratie.

E candidato Maurits Malmberg a duna un splicacion di su carera te awor, cu a cuminsa na Hulanda, te ora cu el a dicidi pa bolbe Aruba pa traha cerca di su role-model, esta Prome Minister Mike Eman.

Prome Minister Mike Eman a yega tambe na e sitio, unda cu el a papia cu e publico riba proyectonan di e Gobierno cu el a lidera y e vision cu e tin pa Aruba y futuro generacionnan. Varios persona a probecha pa haci algun pregunta y a haya contestanan satisfactorio.