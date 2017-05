Awe celebra e di 15 Aniversario di “International Order of the Rainbow for Girls” na Aruba

E organisacion “International Order of the Rainbow for Girls”, mihor conoci como Rainbow, a ser funda na aña 1922 na estado di Oklahoma y den e transcurso di añanan, e organisacion aki a crece y bira uno mundialmente conoci.

15 Aña pasa e organisacion aki a wordo funda na Aruba, cu e meta di siña mucha muhernan for di un edad hoben e importancia di yuda esnan den necesidad, duna servicio na nos comunidad y haci trabou boluntario.

Tambe e organizacion aki ta yuda e mucha muhernan desaroya nan mes y tuma rolnan di liderasgo na un edad relativamente hoben.

Durante e ultimo 15 añanan diferente proyecto a wordo ehecuta y adicionalmente e muchanan di Rainbow a contribui den proyectonan di otro organisacionnan rond di nos isla. Actualmente Rainbow ta conta cu un total di 50 miembro.

Nos kier gradici e comunidad en general pa nan apoyo brinda durante e ultimo 15 añanan, pero muy en especial e sponsors di “Eastern Star”, Lodge el Sol Naciente y tur mayornan cu a kere den nos y a sostene nos e ultimo 15 añanan.

Un danki y pabien especial ta bay pa tur nan miembro y ex miembronan di e ultimo 15 añanan; boso trabou duro, determinacion y amor pa nos comunidad a yuda nos yega asina leu.