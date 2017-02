Awe Director nobo di InselAir, ta bin investigá e problema na Aruba

Di acuerdo cu fuentenan oficial, awe e Director nobo di InselAir, sr. Gilles Filiatreault lo biaha pa Aruba den un intento pa papia cu autoridadnan di aviacion na Aruba entre nan Minister Mike de Mezas, kende ta Ministrer di Trafico Aereo.

Esey ta sosodé pasobra te ainda Gobierno di Aruba ta manteniendo e prohibicion pa laga varios avion MD lanta buelo pa ser incorporá den e programa di buelo di InselAir.

Aunke e avionnan ta na Corsou, nan no mag lanta buelo, pasobra nan ta registrá na Aruba.

E hecho cu nan ta registrá na Aruba, pasobra t’asina so e avionnan por drenta Merca, pasobra Departamento di Aviacion Civil di Corsou ta den categoria II y esun di Aruba ta den categoria I.

Nan no kier risca di pèrdè e clasificacion aki si algo pasa y Gobierno Mericano a reclamá cu nan no ta inspeccioná e avionnan debidamente.

Di otro banda e inspeccionnan no ta tuma lugar na Aruba, pasobra ta na Corsou e base di mantencion ta y Aruba ta registrá nan, pasobra nan ta cobra bon placa pa registrá e avionnan aki.

No solamente di InselAir, pero di varios otro compania cu tin biaha no ta bula ni den Caribe, pero na Africa y Asia.

E negoshi di registrá avion ta bon negoshi, pero sí e tin como consecuencia cu si e avionnan sufri un percancia, inspectornan mester bay te caminda e avion ta pa inspeccioné.

Ta p’esey inspectornan di e departamento ta bula cu frecuencia, pero di otro banda pe departamento di Aviacion Civil e nificá entrada pa Gobierno.

E Director Canades, Gilles Filiatreault awe ta bay Aruba, pasobra ta poco straño cu pa un incidente relativamente menor depresion, ta ground e avionnan asina tanto tempo.

Awe e lo haya sa mas di e decision aki, cu manera nos di AWEMainta a bin ta bisa caba, e avionnan MD, cu ta grounded, no ta ni na Aruba, unda nan mester ta. InselAir a prefera di tin nan na Corsou, for di unda nan ta lanta buelo pa bula internacionalmente, bao di registro di Aruba, pero Departamento di Aviacion Civil di Aruba no ta haya oportunidad pa haci nan inspeccion

Banda di esaki, e mesun MD-nan aki, no ta bulando cu personal di cabina di Aruba, pero di Corsou.

Tur esaki a haci cu a recomenda InselAir pa de-registra e avionnan, si nan kier mantene e modus operandi aki, cu tur su consecuencianan. Esta cu Corsou ainda ta registra categoria 2, y como tal e avionnan no por drenta teritorio Mericano.

Awe den reunion cu Gilles Filiatreault e lo haya sa, kico ta kico pa despues tuma su decision, si e kier sigui cu e maneho aki, of di berdad ta reconoce cu Aruba tin tur razon di mundo.

Ta di spera cu Minister Mike de Meza no sucumbi y pone pia firme, pa garantiza cupo di trabao di Arubianonan cu ta bula y traha cu InselAir na Aruba.