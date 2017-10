Awe mainta den Renaissance Convention Center a tuma lugar Cruise Symposium Aruba, cu un atendencia masha interesa

Despues cu maestro di ceremonia a yama tur hende bon bini, a sigui tocamento di Himno di Aruba pa duna apertura n’e Cruise Symposium cu tin Aruba e biaha aki como su sede.

Despues tabata sra, Ronella Tjin Asjoe-Croes, Directora di ATA a hiba discurso titula: State of the Cruise Tourism Industry”, mientras cu Chief Commercial Officer di APA N.V., Lex de Ridder a presenta e Master Plan di Port City Oranjestad.

E interes mayor tabata pa tende e keynote speaker, Amilcar Cascais, kende ta un consultant di industria turistico. El a elabora riba e topico: “How to be Successful in the Cruise Industry”. Den nos proximo edicionnan nos lo trece mas di e simposio aki.