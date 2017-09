Awe mainta trahadornan di Elmar a bay den un ora di accion di protesta

Awe

mainta trahadornan di N.V. Elmar a bay den un accion di protesta di un ora, sosteni pa nan sindicato STA.

Motibo di e accion aki, segun splicacion di Diego de Cuba, Presidente di STA, ta pasobra diamars mainta STA a reuni cu gerencia di Elmar den presencia di Mediador di Gobierno, cu e meta pa firma un protocol.

Caminda gerencia di Elmar lo reconoce STA como e sindicato nobo cu ta representa e trahadornan di e compania di distrui coriente. Pero e Director, Robert Henriquez y demas miembronan di gerencia a haya ta bon pa no firma dicho protocol.

Y riba dje, diamars atardi, Robert Henriquez a haya ta bon pa suspende 3 miembro di STA inhustamente. STA a laga sa cu esaki nan sigur no ta acepta mas.

Pesey ayera mainta, e trahadornan a bay den un accion di protesta na oficina di Elmar den Wilhelminastraat, unda a dicidi di cuminsa cu un accion di firma, unda ta solicita retiro inmediato di Robert Henriquez como Director di Elmar.

“Nos ta harta y fada p’e parti inhumano di e Director Robert Henriquez, kende a demostra di no a capacita pa ta Director di Elmar. Tambe mi mester bisa cu ora nos a repasa e CAO cu tin vigente aworaki, a descubri articulonan diabolico, caminda Elmar ta papia di lo bay reorganisa e compania, pero nan tin tur intencion di bula cabez di algun trahador. Y ningun trahador no tabata sa di e puntonan aki den nan CAO”, segun Diego de Cuba.

Esaki tambe ta inaceptable y e unico manera pa habri e CAO aki for di otro, nos tin cu bula cabez di Robert Henriquez, Director di Elmar. Pasobra asina aki STA sigur no por continua. “Nos mester para su cabai y esaki t’e unico manera pa para su cabai”, segun Diego de Cuba. Ta di spera cu e accion di firma, tur e miembronan di STA na Elmar sa di sostene nan accion y cua Gobierno cu sinta lo haya nan cu e demanda aki den nan stoma. Pasobra STA ni e miembronan di STA na Elmar no kier mira Robert Henriquez mas como Director di Elmar.

Pasobra su parti dictatorial tin cu caba, Segun Diego de Cuba, el a atende cu masha compania na Aruba, pero nunca a topa cu un persona asina arogante, manera Robert Henriquez. STA no por tolera e persona aki mas y e miembronan a fada y ta harta di e situacion cu tin na Elmar. Y pesey a bay den accion ayera mainta pa informa Gobierno cu STA y miembronan no por mas. Sperando cu Gobierno lo core cu Robert Henriquez, kende ta nenga di habri e CAO pa negocia algun punto nobo, pasobra no por sostene e CAO aki, cu tin como meta pa core cu Robert Henriquez.

Pesey ta bon pa Gobierno nobo cuminsa di tuma bon nota di e posicion aki di STA y di su miembronan, segun Diego de Cuba.