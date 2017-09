Awe ta net 2 aña cu AruParking a keda introduce

Riba un dia manera awe, pero dos aña pasa, AruParking a keda introduce, cu meta pa cobra pa parkeer auto den centro di Oranjestad.

Maske cu tabatin masha critica, e sistema aki sigur a yuda na disciplina hopi di nos chofernan con por parkeer mihor y na unda.

E afamado klem geel sigur a bira un problema, cu ta motibo cu Prome Minister Mike Eman a elimina esaki temporalmente, te ora cu bin cu un ley pa AruParking.

Un ley cu mester a keda cla, despues di 2 luna, cu a elimina e klem geel, pero ta awe nada. Un otro di AruParking tabata pa genera entrada pa yuda Arubus, y asina Gobierno no mester subsidia e compania di transporte publico y te hasta lo por cumpra busnan nobo.

Pero awor cu no ta cobra mas pa parkeer, cu e parkeermeternan no ta den funcion mas, AruParking a bin ta perde placa. Awe no tin ningun clase di respet mas, y atrobe chofernan a cuminsa parkeer pa loco den centro di Playa, maske si e Parkeerwachternan haya un auto mal parkea, lo tou esaki y e doño lo tin cu paga p’esaki, prome di por haya su auto bek. Pero pa loke ta crea fondo pa e.o. Arubus, por bisa cu si pronto no re-introduci cobranza pa AruParking, e compania aki lo sangra muri.