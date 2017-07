Awor cu aparentemente tin un acuerdo mutuo pa Paul Croes no subi lista di AVP – Ta spera cu e siman aki si e lo entrega su retiro como Minister

Maske cu awe ta ser bisa cu Paul Croes y Mike Eman a yega na un acuerdo mutuo, cu e lo no aparece riba lista di candidato di AVP, pasobra te ainda no tin claridad di e investigacion den su contra.

Ainda diabierne anochi, e siguidornan di Minister Paul Croes a prepara nan mes pa sali den un caravana pa bay Green Square manera tur otro candidato a haci. Ora cu a puntra aki aya, a bin tende cu Paul Croes for diahuebs ultimo, a tuma decision pa no participa mas como candidato di AVP den proximo eleccion, pa falta di claridad di su investigacion.

Si t’asina, anto dicon Minister Paul Croes a laga su hendenan prepara pa sali den un caravana diabierne anochi, loke ta laga tog un sabor amargo. Y dificilmente por kere cu e ta a base di un acuerdo mutuo.

Si esaki t’e caso anto ta spera cu e siman aki, Paul Croes retira como Minister di Gabinete Eman, pasobra e no tin motibo mas, pa keda cobra salario como Minister, si ya caba tin otro Minister den Gabinete cu a tuma su carteranan.

Minister Paul Croes algun siman atras, durante conferencia di prensa cu su abogado mr. Marije Vaders a laga sa cu e siman siguiente, e lo tuma decision riba su posicion di Minister, pero e decision ey no a ser tuma. Awor cu e sa cu e lo no subi lista di AVP por lo pronto, anto no tin nada p’e kede como Minister mas.

Ya ta 4 luna despues di entrada hudicial na su cas, te ainda no a haya claridad riba e motibonan p’esaki. Anto pa bin bisa awor cu tabata diahuebs ultimo, den un combersacion cu lider di partido Paul Croes y Mike Eman a yega na un desicion mutuo p’e no participa mas activo riba e lista di AVP pa eleccion 2017.

Por mira cu tin un contradiccion, mientras cu e mesun lider ta papia cu ta diabierne ultimo nan a yega n’e mutuo acuerdo aki.

Partido AVP lo no desea un candidato den e situacion aki y Mike Eman tampoco lo kier un candidato asina riba lista.

Hopi hende den team di Paul Croes no a keda contento cu su decision, siendo cu hunto nan a sali campaña y awor sin mas, ta gradici.

ERIN CROES

Awor cu Paul Croes lo no aparece riba lista di candidato, nomber di Erin Croes, ruman muher mayor Minister Paul Croes, ta ser menciona di lo subi lista di AVP.

Nos di AWEMainta a tuma contacto cu Erin Croes, kende e momento ey no tabata na Aruba y ta bek diarazon awor, e ora ey lo sa kico ta kico.

Riba nos pregunta, si e lo subi lista di AVP pa re-emplaza su ruman, Erin Croes a desmenti esey. E tabata masha corto, alegando cu politica ta masha stinki. Kico e kier men cu esaki, Erin Croes no kier a comenta, pero nos por interpreta, cu e no ta sostene loke por ta AVP mes ta haciendo cu su ruman.

Pa awor Erin Croes no ta ambiciona pa bira politico, por ta despues, tabata su palabra, dunando di compronde cu contrario na loke otro medianan social ta publica, e no a wordo aserca pa subi lista di AVP.