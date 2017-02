Awor por atende mihor cu e problema di ilegal Minister Arthur Dowers contento cu apertura di “vreemdelingendetentie”

Durante apertura di e edificio y facilidadnan nobo di “Vreemdelingendetentie” di pais Aruba, Minister mr. drs. Arthur Dowers a expresa su satisfaccion di por tin un lugar central awor unda por haci tur e tramitenan pa loke ta toca detencion y deportacion di ilegalnan na Aruba.

El a sigui elabora bisando cu Gobierno tin hopi aña trahando riba e tereno aki.

Despues di controlnan cu ta wordo haci dor di sea autoridadnan competente den pasado y n’e momento aki Warda Nos Costa y nunca tabatin un facilidad adecua pa tene e hendenan aki aden.

“Nos a haya hopi critica di CPT p’e hecho cu nos no tabatin un lugar adecua pa pone nan aden y awor nos a yega n’e construccion y apertura di e facilidad na unda no solamente por tene hende pero bo tin un facilidad unda cu e trahadornan por haci nan trabao optimalmente y te hasta brinda extra servicio,” e mandatario ta splica.

Fuera di funciona como centro di detencion y deportacion awor por brinda e servicio di duna garantia cu ta wordo haci dor di e departamento n’e facilidad nobo.

“Ta hopi importante pa realisa cu ora un ilegal wordo deteni, nos ta pone den “Vreemdelingedetentie” unicamente si e ta necasario pa keda cune den detencion, pasobra cu ta pensa cu e ta bay huy for di autoridad y no sali for di e pais,” asina e mandatario a enfatisa.

“Lamentabelmente nos ta haya mas y mas hende cu ta keda deteni despues cu nan keda ilegal na nos isla bo mester tene nan den detencion y p’e problema ey mi ta hopi contento cu awor nos ta asina leu.

Mi ta duna un palabra di danki n’e compania Freeman cu a haci e construccion. Pero tambe na mi coleganan y sigur na mi colega Benny Sevinger cu su departamentonan cu a haci parti di e supervision.

Mas importante ta cu conhuntamente nos a percura pa loke t’e presupuesto p’e departamento aki por bay funciona pa futuro,” Arthur Dowers ta agrega.