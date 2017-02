Ayera tabata un diabierna hopi tristo y scur: Morto sorpresivo di Enty Giel y di Norman Browne tin Aruba den shock

Ayera madruga, na momento cu dia tabata habri, e noticia di fayecimento di Enty Giel y Norman Browne a sorprende tur hende.

Ningun hende no kier a kere loke nan tabata lesa of e whatsupnan cu tabata circula, cu Enty Giel, un conocido personahe na Aruba Tourism Authority, pero un gran Carnavalista, pa hopi aña participante di Los Laga Bai a sufri un atake di curazon, cu no a duna oportunidad pa despedi di su sernan keri.

Ainda algun ora prome di su morto, Enty a keda cla cu su trahe pa bay parade di luz, pa despues a keda sorprendi cu su morto.

Despues di esey, a drenta noticia cu e conocido musico, artista, Norman Browne tambe a fayece a consecuencia di un atake di curazon. Tur esaki despues di a duna un presentacion den The Pub na Corsou.

Esnan cu a sigui dicho actuacion, por a mira cu Norman Browne no tabata sinti bon y el a bisa esey tambe, cu tabata motibo cu e tabata sinta.

E tabata soda hopi y tabata keha di dolor den sup echo, pero a nenga di bay dokter.

El a kere cu un soppi lo kita e dolor den pecho, pa cual el a dicidi di bebe un soppi pa despues bay cas pa drumi, pero nunca mas a lanta.

Asina Nando Browne, alias “Breakah” y Enty a sorprende tur hende cu a conoce nan y a pone un nubia scur riba celebracion di Carnaval na Aruba.

Unico consuelo, celebra nan bida y cu nan por haya sosiego den Reino di Señor. Paz na boso restonan y condolencia na henter famia.