Ban piki poco Tamarein

Ken no ta corda cu ora cu ora bo tabata mucha semper bo tabata piki tamarein pa come. Sea na scol tabatin un mata of un bisiña of kisas na cas mes bo tabatin un mata. Den mayoria caso berde mes bo ta piki Tamarein pa come.

No ta nada cu e ta zuur, asina mes bo ta come toch. Na momento cu e “hecha” ta mas ainda bo ta piki. Tur ta cay for di e mata cu ta hacie mas facil pa piki.

No tin nada mas dushi pabo tin matanan di fruta rond di cas. Den caso cu ta matanan cubo sa cu ta crece grandi ta bon pa tene na cuenta cu esakinan no por wordo planta mucho cerca di cura of di muraya di cas.

Di parti di Santa Rosa ta momento cu un cliente cumpra un mata local of di fruta cu ta matanan cu ta crece grandi nos ta duna conseho pa esaki mester wordo planta na un distancia di 3 meter of mas for di cualkier muraya.

Esaki ta pa evita di haci daño na bo murayanan di cas of cura manera nos a menciona caba.

Tambe ora cu e mata crece di tal forma cu e grandura di takinan no haci daño na e dak di cas. Ta puntonan di importancia cubo mester tene na cuenta na momento di bay planta un mata. No lubida cu na momento di planta un mata cu ta chikito esaki ta rekeri awa practicamente tur dia. Na momento cu esaki crece y bira grandi kisas no mester di asina tanto awa mas.

Un mata cu rekeri hopi solo. Den caso aki cu nos ta papiando di mata di Tamarein.

Un mata di Tamarein por crece y bira basta grandi. Nos ta papiando aki di un grandura di 15 pa 20 meter di haltura. Na Aruba nan por alcansa un haltura di mas o menos 8 meter. E ta un mata hopi comun na Aruba y hopi uza na mundo.

E ta wordo uza tanto functional, Artesanal y pa consumo. Originalmente e mata ta bin for di Africa y awendia Mexico ta e pais cu mas ta produci Tamarein.

E blachinan di Tamarein ta wordo uza pa cushina of por come curu tambe.

Den platonan hindu e ta wordo uza hopi y tin te hasta Boullion di Tamarein. Esaki tambe ta obtenibel na Aruba.

Un mata di Tamarein ta crece hopi grandi y aki na Aruba den temponan pasa nos grandinan tabata planta esaki na rand di plantacionnan pa motibo cu esaki ta kibra biento y ta duna hopi sombra.

Na momento cu tin Tamarein hecho hopi ta esnan cu ta piki e fruta pa por traha juice cu ne of come gewoon asina.

Den caso bo bebe of come hopi eta bira un laxante natural. Den mayoria caso e Tamarein ta hopi zuur. Ta masha poco bo por haya un mata cu ta smak poco mas dushi y menos zuur. Mayoria biaha eta hopi zuur.

E dushi di Tamarein ta wordo hopi gusta y ta wordo traha na Aruba.

Den caso e mata ta planta for di simiya e lo por duna fruta den 5 pa 7 aña.

Un mata di Tamarein ingerta ta den dos aña ya caba e ta duna fruta.

Aki na Santa Rosa e matanan di Tamarein ta dunando hopi fruta na e momentonan aki. Bo por cumpra bo mata di Tamarein aki na Santa Rosa y plant’e den bo cura of cunucu. Ban piki poco Tamarein pa nos por traha un bon warapo!