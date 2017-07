Ban reflexiona y conscientisa riba Dia Internacional di Cacho di Caya

Awe, 27 di juli, ta Dia Internacional di Cacho di Caya. Un dia no pa celebra, sino conscientisa e mundo di e cachonan bandona riba caya, sin doño ni destino.

E dia aki a wordo crea den 2008 pa un studiante di periodismo na Chile, Ignacio Gac, kende a propone, “Tur e sernan humano y esunnan menos humano sali cada 27 di juli den forma independiente den cayanan pa duna loke nan por of kier di alimento n’e cachonan

P’e pober cachonan por deleita di un bon bankete of al menos come algo y no muri di hamber ni friu.”

Cachonan di caya ta existi pa culpa y causa di humanonan iresponsabel. P’esey e dia aki ta pa conscientisa rib’e importancia di Sterilisacion y Responsabilidad General di un Doño.

Ya cu si e dos puntonan aki tabata hopi mas inculca den e sociedad, kisas no ta existi asina tanto situacion di bestianan di caya.