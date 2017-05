Banco Central a papia idioma cla: Tanto den 2015 como 2016 pais Aruba no a conoce crecemento economico!

Segun partido MEP

Despues cu e siman aki Banco Central a emiti su ultimo publicacion, esta “Economic Outlook 2017”, henter comunidad mester ta sumamente preocupa pa loke ta e cifra di crecemento economico (real GDP-PBD) di nos pais y en especial di 2016.

Aki partido MEP ta para un rato keto y referi na e hecho cu actualmente nos economia ta stagna completamente y cual lo tin su repercusionnan den tur e otro sectornan di nos pais, caminda nos por mira un desempleo creciente, un reduccion di entradanan di Gobierno, falta di inversion, reduccion di divisa, etc.

E stagnacion aki a inicia desde 2014 caba ora cu e crecemento economico tabata solamente di 0.8%, cual tabata un caida drastico mirando cu e aña anterior (2013) esaki tabata di 4.2%.

Un Gobierno incapaz

Na aña 2015 e crecemento economico a reduci drasticamente y a bira negativo, esta di -0.5%, siendo cu algun luna prome, Banco Central a pronostica cu esaki lo tabata 0.1%.

Sinembargo pa loke ta aña 2016, Banco Central mester a ahusta e cifra di crecemento economico na dos ocasion, esta for di 1.1%, sigui pa un reduccion te na 0.4% y finalmente a downgrade esaki te na -0.2%.

Esaki siguramente ta un situacion hopi alarmante y cualkier Gobierno cu kier maneha un pais den forma responsabel lo mester a sali padilanti caba y informa su pueblo di e situacion grave aki y duna un splicacion tambe con nan lo bay mehora e economia di e pais.

Pero ta bisto caba cu e Gobierno di AVP no tin e abilidad ni e capacidad pa saca pais Aruba for di e pos cu nan hink’e aden y solamente ta keda sostene na nan pensamento di green, green conference, green energy, hub cu te ainda despeus di 8 aña no a trece ningun beneficio economico pa nos pais.

Rescate di nos pais

Partido MEP si tin su plannan cla prepara caba con pa rescata e pais aki for di e abismo economico cu AVP a hinca nos aden y muy pronto tur esaki lo wordo divulga na pueblo.

Den pasado partido MEP a demostra esaki caba ya cu no ta pornada cu durante henter e periodo di 2005 pa 2009 e Gobierno di MEP a ricibi solamente elogionan for di instancianan internacional pa loke ta su maneho financiero economico, caminda e. o. pais Aruba a haya den forma structural un Credit Rating di A- y Outlook Stable, tanto di Fitch como Standard & Poor’s y pa nos pais haya un downgrading na 2014 na man di Gabinete Eman, esta for di BBB pa BBB-. Cu MEP den Gobierno pais Aruba sigur lo prospera economicamente, financieramente y socialmente.