Biblioteca y metanan di desaroyo sostenibel

Representantenan di Biblioteca Nacional Aruba a ricibi un invitacion pa participa na un workshop regional organisa pa IFLA, e federacion internacional di asociacionnan di bibliotecanan, dia 16 pa 18 di februari na Montego Bay, Jamaica.

E workshop ta un parti di IFLA su “International Advocacy Programme”. Esaki ta un iniciativa mundial pa enfatisa riba e rol cu bibliotecanan por y mester hunga den adaptacion di e metanan di desaroyo sostenibel, e “United Nations Sustainable Development Goals, Agenda 2030”.

IFLA a invita 10 pais den Caribe, pa manda 2 representante di cada pais. Paisnan participante ta: Aruba, Bahamas, Belize, Bermuda, Dominica, Haiti, Jamaica, Puerto Rico, St. Lucia, y Trinidad and Tobago. Sra. Astrid Britten, directora di Biblioteca Nacional Aruba (BNA) y sr. Peter Scholing, beleidsmedewerker di BNA. IFLA a scoge e delegacion di Aruba pa representa e paisnan den Caribe Hulandes tambe.

E 20 representantenan a haya training for di e. o. sra. Janice Lachance, un “international advocacy trainer” for di Merca, cu a traha e. o. directamente pa Presidente Bill Clinton, sra. Ingrid Bon, e “Manager Development Programmes” di IFLA for di Hulanda, y sra. Ana Maria Talavera, Presidente di e Asociacion di Bibliotecanan di Peru y profesora di “Library and Information Science” na e Pontificia Universidad Católica del Perú na Lima, Peru.

BNA, for di su funcion como tanto un biblioteca publico como tambe un biblioteca nacional, pa hopi aña caba ta trahando riba varios meta cu ta aliña cu 12 di e total di 17 di e metanan sostenibel di e Nacionnan Uni.

Metanan importante pa bibliotecanan ta aceso universal na informacion (meta 16, “Pas y Husticia”), pa salbaguardia nos herencia cultural (meta 11, “Barionan y Comunidadnan Sostenibel”), duna aceso na servicionan di ICT (meta 9 “Inovacion y Infrastructura”), y obviamente promove lesamento, y enseñansa continuo (meta 4 “Enseñansa di Calidad”).

BNA ta involvi den e proceso colaborativo cu ta andando rib’e nivel nacional tambe, cu ta involvi e. o. varios departamentonan y ministerionan di Gobierno, y organisacionnan den comunidad.

Ademas, BNA ta tumando pasonan pa firma e “Lyon Declaration on Access to Information and Development”, cu IFLA a propone na 2014. Esaki a haya mas cu 800 firma caba di organisacionnan y bibliotecanan local, regional, nacional y internacional.

Pa mas informacion rib’e metanan sostenibel y e rol di bibliotecanan den esaki por tuma contacto libremente cu sra. Astrid Britten, directora di BNA, of sr. Peter Scholing, beleidsmedewerker di BNA.