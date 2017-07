Blackhawks ta gana Predators mientras Black Yoker ta sorprende Celebrities

Campeonato Heineken di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte sra. Bertha Wolf Croes y Eugenio “Tan” Helder a continua riba veld di Dragon Hitters na Baracadera. Den categoría di A-Klas tabatin 2 otro candeloso partido.

Den e prome partido di anochi e equipo di Everick Rincones, esta “Blackhawks” a bin por la goma y ta propina e equipo di nos amigo Antonio Ras esta “Predators” un knock-out p’asina celebra nan victoria y consolida nan mes na number dos riba e tabla di posición.

Marcolino Werleman di Blackhawks a cubri henter e ruta pa bay cas cu e victoria, mientras Juan Soza di Predators mester a consola su mes cu e derota.

Blackhawks 14 careda, 11 hit, 2 eror. Predators 4 careda, 4 hit, 5 eror. Mihor bateadornan pa Blackhawks ta Sergio Laurant 2-2, Clay Shipley, Jerrick de Kort, Gregorie Croes tur a bay di 3-2, Roderick Geerman 4-2 y Marcolino Werleman di 2-1.

Pa Predators a destaca na plato Roger Tromp 3-2, Antonio Ras 2-1 y Elton Croes di 3-1.

Den e di dos wega di anochi Black Yoker ta derota Celebrities den un tremendo wega 10-9. Black Yoker 10 careda, 10 hit, 0 eror. Celebrities 9 careda, 6 hit, 2 eror.

Brayen Webb ta cubri henter e ruta y ta resulta pitcher ganador, mientras Jose Baez ta perde e partido. Mihor bateadornan pa Black Yoker ta Joshua Lucas 1-1, Brayan Courtar y Xioson Jansen ambos di 3-2.

Pa Celebrities a luci cu e madera den man Wendsley Kock, Jose Baez y Michael Daal tur a bay di 2-1.

Weganan di campeonato oficial di Aruba Softball Bond ta continua e siman aki. Dialuna 17 di juli AA Pizza Hut Monsters vs Piratas, diamars 18 juli Macuarima Indians vs Royal Power, Diaranson 19 juli Piratas vs Balashi Premuim, diahuebs 20 juli Spuiters vs Pizza Hut Monsters, Diabierna 21 di juli Piratas vs Macuarima Indians tur e weganan aki lo ta doublé header riba veld di Dragon Hitters.

Tambe diabierna 21 di juli Balashi Premuim lo enfrenta Royal Power na veld di Flatstone.

Pues campeonato ta den pleno rotación cu mas di 10 wega den e siman aki. Softball @ “full forcé”.