BON DIA YEN DI ALEGRIA

Skirbi pa: Ruthy “Lady Ruth” Vrieswijk-Bergen

Diasabra anochi. Mi a caba di yega mi cas, despues di a presencia un bunita concierto rib’e crucero Freewinds, cu Edjean Semeleer cantando su bunita cancionnan den varios idioma, como un di e programanan pa recauda fondo pa isla riba ruman Sint Maarten. Mi tabatin mester di dj’e.

Mi curason tristo a alegra un crenchi sigur. Mi tristesa ta debi na dos cos.

Un. Mi a bay un entiero awe merdia di un bunita sra. Claudia Croes (d.f.m.), mama di mi cuña Mirla Bergen Boekhoudt.

Dos. Nos partido Berde, aunke a haya mas voto, a bay atras cu hopi voto y e anuncio di e retiro boluntario di nos lider maximo, nos distinguido Prome Ministro Mike Eman for di e partido den cua el a nace y crece, stima y traha p’e y pa henter Aruba.

Manera e mes a bisa, e lo ta ey mes cerca di tur cu mester di dj’e pa cualkier conseho y/of ayudo. Ta hopi hende a yora e decision aki, cu tin cu wordo acepta y respeta logicamente. Pero no ta pasa e liderazgo di AVP awor di biaha, lo traha riba esaki na su debido tempo.

Segun nos tambe por a lesa riba Facebook, y awor mi curason tambe ta mas alegra atrobe.

Tur cu ta stima e dushi hende aki, un cabayero den tur sentido di palabra, un shon di hende cu su carisma y fe inigualabel. El a sirbi su pais bon. El a duna mas cu e tabata por y tin.

El a duna hopi speransa atrobe 8 aña pasa, dia Berde a gana e eleccion. Mi ta wak Mike Eman mi dilanti hunto cu un team di boluntarionan ta verf Bestuurskantoor yen di amor y alegria.

E Gobierno cu lo bay sinta awor lo respeta Bestuurskantoor como e centro di gobernacion pa henter isla? Ta hopi ta e preguntanan cu ta pasa den nos mente cu hopi nostalgia.

Manera Mike Eman no tin dos. Su grandinan cu tambe a goberna bon temponan atras, pero nos conoce Mike, e ruman amigo di tur den nos tempo awe. E persona humilde cu curason di oro.

Cu e por ta cansa nos ta compronde, e lucha tabata duro contra atake y mas atakenan contra su Gobierno y su hendenan den su Gobierno, nos Gobierno, nos hendenan, pasobra Aruba ta UN.

Nos tur ta Aruba, Aruba ta nos tur. Mi ta bisa, esnan cu nunca a haci un fout y ta sin pica, hisa bo dede. Tur hende sa faya den un of otro cos, pero nos lider stima Mike Eman ta un homber husto y sincero y ta admiti ora e haci un fout. Niun Gobierno a traha perfecto, ningun!

Hende ta keda hende y sa trompica haci un eror. Ta Dios como compas den nan consenshi ora di goberna. Nos tin bon hende den nos partido, hende capaz cu ta traha pa Aruba henter.

Nos ta desea e partido AVP tur cos bon den nan seno ora aki algun tempo evalua y eligi un lider nobo cu lo tin na su banda nos Tata Lider, Mike Eman. Claro cu e tambe a desea pa e resultadonan di e eleccion aki tabata otro, pero cu tanto atake y gañamento den e campaña aki, hendenan a abstene di bay vota of a vota pa un coalicion. Cu Berde awor den oposicion pa un bon trabao cu ta continua?

Hopi ta esnan cu ta duna esnan cu lo bay sinta den Gobierno nobo e “beneficio di duda” pa wak awor si di berdad nan lo por cumpli cu tur tur locual nan a priminti. Tin cu a menciona e cantidad di Ministronan cu lo bira 7 atrobe? Nos ta desea nan tur honestidad y sinceridad den nan trabao na bienestar di tur. Aruba lo conoce anto su Prome Ministro Femenino?

Hopi ta desea anto ken cu e lo ta, pa nan representa nos isla dignamente cu calmo sin grita mahos y fo’i sla y cu respet pa nan mes y pa tur otro. Campaña ta otro, goberna ta otro.

Y please, please, stop di coba den otro su pasado pero haci boso best pa Aruba sigui padilanti “no matter what!” Siña pordona y tambe lubida. Ta “Padilanti” nos tin cu sigui, toch?

Lady Ruth a compronde cu tin tristesa tambe den hopi di e geelnan cu sa con duro y con bon Mike Eman y AVP a traha pa Aruba, aunke nan no a vota berde e biaha aki, pero a bay tras di asina hopi promesanan di otro partidonan. “Time will tell. And Time is precious.”

Shonnan, ban sigui gradici Dios Creador di Amor pa salud, pa bon energia y pa sabiduria na prome lugar. “Everything happens for a reason” cu tin biaha nos niun por compronde pakico of dicon. Nos ta sigui duna Dios danki pa tur cos, tur momento, tur circunstancia y tur experiencia. Dios ta amor.

Terminando cu Mike Eman su palabranan “Mi lo no descansa te ora felicidad yega tur cas na Aruba” – E lo sigui na timon te ora e tempo mes hecha pa e traspaso pa un lider nobo.

Aruba ta mas trankil awor. Aruba ta stima Mike Eman y esaki ta un berdad. E tambe ta hende cu ta keda hende na prome lugar, cu derecho di cambia di pensamento y despues recapacita atrobe. Ta esey ta haci’el e un bon lider asina grandi. E ta su mes, e no ta fingi, e no ta artificial.

E ta nos heroe. Cu Dios sigui ilumin’el e pa locual e decisionnan nos dilanti, cu Dios sigui dun’el e hopi sabiduria. Shonnan, pasa un dushi dia yen di alegria! Aruba na prome lugar. Cu amor.