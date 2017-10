Bon dia yen di alegria

Skirbi pa Ruthy”Lady Ruth” Vrieswijk-Bergen

No ta tur hende ta gusta baila. No ta tur hende kier yanga nan zan zan y heupnan como parti di laga los baha stress y expresa bo mes artisticamente, den movecionnan alegre y tin biaha hasta un crenchi sensual, ariba melodianan y ritmonan alegre.

Di otro banda tin esnan cu no por keda sinta keto, asina nan tende dushi musica nan ta cla pa lanta baila.

Tin cu ta gusta hisa nan mannan, draai rond y tin cu ta keda move solamente links rechts links rechts riba e ritmo, vooral si e ta un merengue.

Ariba peticion di Rita di Manchebo, pasobra ta asina hopi a keda yam’e (awor el a bira Rita di Concierto Dominical na Biblioteca Nacional), Lady Ruth ta skirbi e relato di e siman aki cu tin como tema “Concierto Dominical Donny Lacle”, cu ta existi pa 17 aña caba, si mi ta corda bon. Y si no, puntra Rita cuanto aña e concierto dushi aki ta existi tur ultimo diadomingo di luna.

Pabien y danki n’e comishon organisador y n’e team di voluntarionan cu ta set up e sala na BNA for di diasabra, pa ora e amantenan di bon musica y dushi ambiente yega iadomingo mainta for di band’i 10’or n’ey.

E concierto mes ta cuminsa 11’or en punto, dirigi y guia awor pa algun aña caba pa mi juffrouw di derde of ta vierde klas Mon Plaisir Basis school (hopi aña pasa, sra), Mayra de Graaf Robles, cu por cierto ta hasi un bon trabao como MC.

Bo ta wak cu e ta un tiki streng di orario y ta cumpli pa termina e concierto na ora, pasobra hopi biaha e publico kier mas y ta pidi mas y nan no kier bay cas ainda ora tin 1’or pasa caba.

E concierto ta di 11 am pa 1 pm di merdia.

Tur biaha tin un dushi ambiente, tin ta canta hunto cu e artistanan, tin ta lanta baila nan so cu nan so of cu pareha y hasta tin biaha den grupo. E alegria ta resalta.

Diadomingo dia 1 di Oktober, nos tambe a celebra pa cu nos grandinan y cu nos grandinan cu tabata te’y.

Ki bunita Vivian Lampe, e unico prinses di Padu Lampe (nos tata di cultura), a toca piano.

Y cu e hoben Denzel Tromp di 14 aña compañando Vichi ariba conga.

Mientras Carlos Bislip a toca riba wiri pa yena e dushi piezanan di Padu mas ainda.

E mas bunita ta cu Padu tabata te’y presente den sala, sinta den su rolstoel, gozando di su yiu muher Vichy.

E biaha aki a presenta tambe Max Hassell riba su guitar, cu canto di sra. Julia Wever (di Corsou pero biba aki na Aruba).

Bunita cantamento den duo tambe, cu dedicacion na nos grandinan cu e cantika “Un dia a la ves”.

Nos bunita amiga Vilma Lacle cu su eterno alegria y super energia a move baila su pasonan elegante y yen di zjeito.

Hunto cu un otro bunita sra. (segun mi su nomber ta Haydee, mi no ta sigur), pero nan semper ta trese y crea y hasi e ambiente den BNA mas dushi ainda cu nan tremendo pasonan.

Bo ta topa cu caranan conosi manera Justin Hart, Rolin Croes y su bunita y distinguida sra. esposa, of Jaap Beaujon y su bunita distinguida sra. esposa.

E biaha aki Lady Ruth a sinta atrobe na un di e mesanan rondo tiki halto pa tin asina un mihor bista riba pista y ful rond. E biaha aki den compania agradabel di un amiga Helena. Y mooie Helena tambe a mustra kiko e tin aden den su baile yen di alegria!

E grupo di 6 musico “Nuevo sonido musical” a percura pa mas hende a lanta los e pianan un crenchi. Ki bunita Eric Rafael, conosi como Eric Bubu di Dakota tur dia, a canta.

Algun siman atras, net prome cu eleccion, Lady Ruth a goza di e presentacion di musica y canto di Datapanik Micheal Lampe den Beam, e biaha aki un siman y pico despues di eleccion di e concierto dominical den Biblioteca Nacional.

Musica tambe ta e lenguahe di amor, pasion y alegria tur dia!

Ah si, un pluimpje pa esnan trahando den e cushina y bar tur fin di luna den BNA, cu nan servicio excelente n’e publico presente.

Shonnan, Lady Ruth ta bai tuma un pauze di 3 siman y lo reanuda su skirbimento di su relatonan na luna di November cu Poder di Dios.

Danki pa e comprenshon y pasenshi. Danki pa tur e bon comentarionan semper!!! Love you too.