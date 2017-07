BON DIA YEN DI ALEGRIA

Skirbi pa: Ruthy “Lady Ruth” Vrieswijk-Bergen

Diadomingo, Lady Ruth a mira un programa na un di e canalnan Hulandes di television, encuanto ken ta pro of contra pa nan “stem” y/of nan “bida” continua den robot den futuro, p’asina e generacion cu ta bin por sigui tin cotacto y sigui haya conseho for di nan grandinan e. o. cu ya ta morto.

Hopi straño e cos aki ta, pa a tende e varios contestanan di e hobennan adulto di tur sorto di profesion entre nan dokter y artista kico ta nan pensamentonan.

Hopi interesante pa tende e contestanan den nan filosofia cu un profesor cu a guia e grupo aki den nan debate, si nos por yam’el e asina. Ta bon pa por combersa di e temanan aki tambe claro, y ki interesante si mi por a sigui scucha nan riba nan website, pero net e ora ey a bay busca algo di bebe den cushina.

Nan a djis menciona tambe e discriminacion di rasa y sexo, cu sigur tambe lo impacta. Locual a ser menciona den e programa aki, cu pa varios si ya ta funciona ta pa haya un pareha den bida via e programanan di computer, ora ta busca un pareha cu ta pas pa bo, cu e. o. tambe ta gusta wak peliculanan cu abo ta gusta wak. Uffff, lagami aki banda sin robot den mi bida, naaaah, no ta necesario pa tin “Ruthy robots” hahahaha. Un Ruthy so ta hopi!

Lagami sigui bishita actividadnan social cultural y sigui inspira poemanan cu por sigui inspira otronan den e tempo y espacio aki di bida. Un rato Lady Ruth a sinti cu ta manera tin entre e grupo cu a intercambia di pensamento y idea den e programa di filosofia, cu ta algo normal cu tin mas cu tin miedo di muri y kier haci manera den pelicula, algo p’asina biba y of bira inmortal den bida carnal. Mientras tin hopi cu den nan mesun midi di fe, ta kere den bida despues di morto, den un bida spiritual.

Y ta bunita pa mientras tanto nos sigui duna danki na Dios pa nos salud y bida. Un biaha hopi aña pasa m’a yega di topa cu un poema encuanto e autor en busca di su mes den tur cos den dj’e y rond di dj’e, pakico e ta hala rosea, pakico e ta tosa, pakico e ta hari, pa kico e ta cana etc., etc. Un poema asina straño cu a termina cu si e sigui puntra pakico e ta na bida e lo por bira loco. Hopi di nos sa pakico nos ta na bida y ta compronde nos mision den bida.

Nos ta feliz y ta haci nos best dia pa dia. Pero tin ainda eyfonan cu no sa cu ta nan mes ta nan mesun felicidad y pa no envidia otronan pa motibo di no ta manera nan y di no tin locual otronan tin.

He, Lady Ruth ta zona manera un politico kisas cu kier priminti cos bon so na su lectornan, mientras e mes no sa ainda pa cua partido y/of pa ken e vota e aña aki. E no ta ricibi bishita di ningun politico tampoco, cu tur respet pa nan maneranan di hiba campaña. E lo crusa e brug ey ora e yeg’el e dia 22 di september. El a haya algun yamada telefonico di campañadornan pa varios partido cu nan invitacion, pero ta spera cu nan respeta su privacidad y no purba di fors’el e den tuma su decision, su decision lo ta esun cu ta esun bon pa su consenshi.

Mientras tanto, Lady Ruth lo sigi bishita e expo na Unoca di e alumnonan di Master Painter King Lie Kwie pa admira e obranan crea pa mentenan y curasonan creativo.

Y… no kibra cabes cu un dia lo tin un robot ta cana den nos cayanan principal pa contesta nos preguntanan cu ainda no a wordo contesta! Mientras tanto pasa un dushi dia yen di alegria!!!

Pa dorna nos relato di awe, potretnan di e apertura di e expo di e alumnonan di King Lie Kwie. Bunita berdad?! Riba un di e bunita picnan nos por mira “The Golden Girls” sisters Lie Kwie, entre nan e simpatico y dinamico talentoso A -Jien Lie Kwie, cu a duna 23 aña profesionalmente di su bida na SAMBA, cu hopi amor y carino.

DANKI lieve A-Jien pa a duna Aruba 23 aña na excelente servicio di conseho y inspiracion y mas! Bo a yuda hopi hende haya nan mes bek… God bless you!!! Bo sate cu pinda saus ta master, un di e mihonan cu m’a come te awo!!! Love you!!!