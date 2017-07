BON DIA YEN DI ALEGRIA Skirbi pa: Ruthy “Lady Ruth” Vrieswijk-Bergen

Shonnan tur, laga nos habri nos relato di e siman aki cu e miho deseonan di pabien na tur cu ta cumpli aña e siman aki, of cu a caba di cumpli aña siman pasa. Y… den e mesun rosea manda palabranan di forsa, consuelo y amor pa esnan den tristesa pa motibo di fayecimento di un ser stima cu a wordo yama pa bay nos dilanti den e mundo di mas aya.

Nos por expres’el e asina, berdad? Ta mayoria di nos tin nos mesun midi di fe, pa kere cu tin algo bunita den e mundo spiritual pa tur pasobra tur ta bay bek cerca nan Creador di Amor un dia. Nos sa cu e bida aki bao no ta pa semper, nos curpa lo evapora y bira sinishi un dia.

Pero mientras aki bao, nos por haci nos best den tur cos, den tur e areanan di nos dushi bida y sigui scucha otro cu atencion, sigui yuda otro cu amor y cariño, sigui pordona y sigui stima.

Pasa tempo di calidad cu nos famia, tambe awor den vakantie grandi, aunke tin mayornan cu tin cu sigui traha normal pa “make ends meet” na moda di bisa, ya cu bida aki na Aruba tambe ta birando mas caro dia pa dia, riparabel ora di haci compras. E botter di Sprite Zero cu tabata 1.59 of 1.60 miho bisa, awendia no ta deal cu cent preto mas casi, awor a bira 1.70 na un di e supermercadonanan banda di e scolnan di Dakota tur dia.

Como “domestic engineer” nos tambe a kere cu tin un “standard price” pa productonan den supermercadonan, vooral si ta un bon producto cu ta bende asina bon tur caminda.

No lagami duna boso mas stress, pero lagami desea nos bunita amanan di cas hopi sabiduria ora di haci compras, pa sa na unda tin bon y dushi cos na bon prijs.

Lady Ruth ta gusta bay Super Food pasobra semper tin bon specials eynan y e ambiente pa haci compras ta dushi. Hacimi corda Hulanda. Ta cuanto aña Superfood ta existi caba?

Nos ta haci uzo di e oportunidad di felicita sra. Erica Orman Brete cu no mucho tempo atras a celebra su di 45 aña di excelente servicio na La Moderna cerca nos bon amigonan Benji y Bonnie. Un pilar p’e bunita negoshi aki cu semper ta dispuesto di yuda ora cu por. Cu nan super productonan “I’m dushi and I know it” y otro logonan cu e palabra dushi.

Ki bunita logro berdad? Di confiansa y perseverancia den e trabao cu Erica a gusta y ta haci super bon mes, esta, atende y sirbi e clientenan di La Moderna.

Nos tur por siña di otro. Ban sigui ta positivo y sigui duna Dios danki pa salud, pa bida, pa paz y pa alegria tur dia! Y… corda pone e sonrisa bunita riba bo cara! Asina nos por sigui haya mas bendicion di awa cero!!!