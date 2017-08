BON DIA YEN DI ALEGRIA Skirbi pa: Ruthy “Lady Ruth” Vrieswijk-Bergen

El a pasa hopi bon mes riba nos pida baranca, nos dushi isla den lama, nos One Happy Island.

El a baila tango cu Alex Berkley den Lady Ruth su One Woman Show “Alegria di Ruthy”, un super bunita baile cu a impacta y capta e atencion di ful e sala di Cas di Cultura.

El a hiba cu ne hopi bunita recuerdo sigur! Si, nos bunita amiga di Rusia, Irina Shabalina, un hoben adulto abogado di profesion, pero cu curason grandi pa baila tango, a gosa su paar di lunanan di vacacion riba nos dushi isla y a bay cu hopi sintimentonan mixto, pasobra el a enamora di nos dushi isla y su hendenan.

“Love you too beautiful and dear friend Irina Shabalina from Russia!”

Mientras e ta bek na su cas na Rusia, algun di nos dushi hendenan ta representando nos isla ayanan, pa ser exacto na Azerbaijan, Rusia, cu un conferencia scout mundial y cu pa di prome biaha Aruba cu su participacion desde cu Aruba a wordo acepta pa WOSM, (World Organization of the Scout Movement) recientemente, e ta participando pa di prome biaha como tal como un miembro di WOSM.

Un delegacion di tres lider, John Hessen, Erwin Rasmijn y Regnier Vrieswijk ta actualmente na Azerbaijan, Rusia p’e conferencia aki, mientras cu dos verkenner di e grupo Casibari di Aruba a bay un tiki mas prome pa representa Aruba na e actividad y reunionnan pa hobennan.

Nos amiga Irina a siña papia un crenchi Papiamento, el a come nos cumindanan crioyo, el a bay lama bay landa, pero mas cu tur, el a baila tango cu su pareha Alex Berkley rib’e diasabranan rib’e pleinchi pabao di El Gaucho, dilanti e Academy of Fine Arts, ex Brenchie’s.

Como hobbie nan tabata baila y siña otronan tambe baila tango Argentino.

Y papiando di El Gaucho, Lady Ruth a fungi como MC recientemente eynan na nan di dos piso, pa Janine Speelschool cu graduacion di 6 di nan chikitonan cu awor ta cla pa drenta kleuterschool. Un grupo di chikitonan, 35 en total, awor ta keda den e bon mannan cariñoso y bondadoso di e leidster Shirley Bergen Erasmus, tumando e speelschool aki over for di su mama Janine, kende awor kier bay duna su nietonan mas atencion, locual e no por a haci cu su mesun yiunan pasobra e tabata cuida y yuda e chikitonan di otro mayornan den Janine Speelschool.

E traspaso aki ta tuma lugar oficialmente na januari di aña 2018, y mientras tanto e speelschool aki ta sigui draai cu un team dinamico di cuater of ta cinco lidernan capacita cu ta gusta traha cu muchanan chikito.

E sala na di dos piso di El Gaucho tabata masha bunita dorna cu blaas y tur e seis chikitonan a bisti nan disfraz di graduacion cu nan respectivo pechinan si nos por yama nan asina.

Den presencia di e mayornan, e seis muchanan a duna un show di canto y baile cu nan movecionnan, demostrando locual e. o. nan a siña na Janine Speelschool cu lo haya e nomber awor di Nini Speelschool, como nomber di cariño di e nieta “prinsesje” mas chikito di Oma Janine.

Tante Janine ta gradici tur e mayornan pa nan confiansa deposita den nan speelschool y ta laga sa cu e lo ta den “back ground” pa yuda su yiu Shirley y e team di tanchinan lief ora tin mester.

Nos pabien n’e chikitinnan cu awor ta bay kleuterschool y nos ta desea nan tur, hopi exito den sigui subi e trapi den educacion pa ta nos bon lidernan di mayan riba tur tereno.

Exito tambe na tur e muchanan den e aña escolar nobo aki! Y si abo tambe ta interesa den siña baila tango, por pasa libremente diasabra anochi rib’e pleinchi pabao di El Gaucho Restaurant for di 8’or pa 10’or di anochi, bou shelo yen di strea cu nos brisa fresco cu ta inspira.

Por yama 583 4354 pa mas info, puntra pa Alex Berkley.