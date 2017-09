Bon noticia despues di orcan…. KLM lo reanuda cu dos buelo pa siman pa Sint Maarten

PHILIPSBURG -…Inicialmente observadornan di aviacion a sinti masha pena cu dia 28 di òctober aña pasá a pone fin na un periodo masha exitante caminda por a mira e KLM Boeing 747 baha regularmente riba e pista na St. Maarten. KLM a anulá e fecha pa stòp cu e buelonan y lo sigi cu dos buelo pa siman, pasobra ta masha hende cu material ta bay tin mester pa reconstrui St. Maarten y esey ta bon negoshi pa KLM….

KLM ta back in town na Sint Maarten entrante dia 28 di òctober ora cu nan reanudá e buelonan cu Boeing 747 cu a keda cancelá dia 28 di òctober aña pasá. E buelonan di KLM pa Sint Maarten ta mundialmente famoso pa sercania di punto di aterisahe cu ta keda practicamente cant’i laman separá solamente pa un rand di santo caminda turistanan ta observá e avion ‘real life’.

E pista aki ta un di e pistanan mas famoso di mundo, pasobra si bo ta na playa e avion ta pasa literalmente riba bo cabez promé e baha. Cualkier avion pasa asina serca bo cabez ta fenomenal, pero si ta un Jumbo Jet di KLM, ta mucho mas exitante.

Promé cu KLM a introduci e Jumbo 747 riba pista di Sin Maarten, nan tabata haci e buelo cu avionnan MD-11 for di Amsterdam y sigi pa Corsou, pero despues e demanda a hustificá pa introduci e avion mas grandi cu KLM tin den servicio. Tin hende ta haña cu e pista di aterisahe na Sint Maarten ta entre esnan mas espantoso na mundo y hendenan na tera sigur ta pensa esey y no cabe duda cu algun piloto tambe lo pensa t’e maldito pista ey atrobe.

Aurimas/Flickr a fotografiá e avion di KLM aterisando na Sint Maarten…

Dia KLM a anuncia cu nan tin intencion di stòp e buelo for di Amsterdam e noticia a impactá hopi hende kendenan a lamentá cu nan no por presencia´e aterisahe impresionante aki mas. Na lugar di un Boeing 747, KLM a introduci un Airbus 330 riba e ruta cu menos capacidad pa pasahero, pero alabes mas eficiente na gasto di operacion.

Dia 28 di òctober aña pasá e Jumbo 747 di KLM a haci su ultimo aterisahe cu a hala hopi atencion di hendenan cu a bay tuma despedida. Air France sí a sigi bulá e ruta cu un Äirbus 340 cu tin 4 motor y como consuelo t’asina y cu semper sa tin Boeing 747 di charter cu ta baha riba e isla

Pa amantenan di aviacion tabata un dia tristo, pero casi un aña despues e avion lo retorná den tur su gloria.

Apesar cu orcan a practicamente destrui henter e isla di Sint Maarten, KLM a anunciá cu den invierno nan lo reanudá dos buelo comercial pa siman entre Hulanda y Sint Maarten na lugár di 4 buelo.

E buelo ta haci un parada na Corsou loke ta aumentá e cantidad di buelonan di KLM pa Corsou. KLM a anuncia cu pa años nan tin un laso fuerte cu Sint Maarten y nan no ta bira lomba p’e isla bou di e circunstancianan aki. For di 29 di october ta reanudá e ruta den circulo via Corsou aumentando asina e cantidad di stul pa Corsou.

Esey lo hiba e pasaheronan pa Aruba y Bonaire tambe. Actualmente KLM ta bula 7 buelo pa siman pa Corsou cu un Boeing 747. Despues di 15 di november ta reforsá e ruta cu un Airbus 330: Sint Maarten ta haña dos buelo directo for di Hulanda cu despues ta sigi pa Corsou. Entre 15 di decèmber te cu fin di febrüari 2018 lo hinca dos buelo èxtra pa siman di manera cu Corsou lo tin 12 buelo pa siman di KLM. Aruba lo tin 7 buelo pa siman, pero cu Airbus 330.

TUI A CANCELA SINT MAARTEN

TUI Fly a indicá anteriormente cu den invierno nan lo no bula riba Sint Maarten despues cu nan anuncia cu nan lo habri e ruta nobo di Brussel pa Sint Maarten.

Awor a posponé esey te minimal april 2018 y esey si tin e infrastructura pa nan turistanan tin acomodacion.

(Foto cortesia: Dennis Janssen)