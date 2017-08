Booshi Wever (PPA/UPP): E necesidad y importancia pa re-establece mecanismonan di control debido den nos democracia Parlamentario (good governance)!!

UPP den Gobierno lo introduci e “Mededingingsautoriteit” y Swiss Model

E famoso scientifico, politico y diplomatico Mericano Benjamin Franklin a enfatisa e importancia di educacion y informacion cu e frase: “The only thing more expensive than education is ignorance”.

Enemigo numero uno di cualkier democracia ta ignorancia. Ignorancia lo permiti e gobernante hiba un maneho sin tene cuenta cu e elementonan mas importante di un sistema democratico, segun Booshi Wever di partido PPA/UPP.

Democracia ta consisti di 4 elemento importante. Na prome lugar implementacion di un sistema politico cu cada 4 aña ta brinda e oportunidad di scoge miembronan di Parlamento. Na di dos lugar e derecho di e ciudadano pa participa den eleccionnan liber y honesto. Na di tres lugar proteccion di derechonan humano di tur ciudadano y por ultimo garantisa cu ley y proceduranan lo mester ta conta pa tur ciudadano. Cada un reglanan basico di Bon Gobernacion (Good Governance)

Aruba ta na un cruzada importante di nos historia politico. Nos por a tuma nota cu 8 aña di gobernacion, bou di guia di Mike Eman, a hiba nos pais na rand di un abismo social y financiero. Tur esaki tabata posibel pa falta di un control debido. A menosprecia nos Parlamento y e organonan consultativo.

A trata na “sweet talk” Hulanda cu e comportacion di “braafste jongen in de klas”, loke a hiba na un confrontacion directo cu Hulanda y implementacion di un supervision financiero (permanente), esta entrega di nos autonomia financiero, segun Booshi Wever.

UPP a indica na diferente ocacion, cu un cambio pa mihor di nos problemanan social, economico y financiero, NO lo bay ta posibel sin implementacion di mecanismonan di control local. Aki nos ta pensa den formalisa reglanan di Bon Gobernacion den e siguiente gobernacion hunto cu introduccion di un “Mededingingsautoriteit” (ley anti-Cartel), e Swiss-Model, Ombudsman como tambe re-enforsa e Raad van Advies, Algemene Rekenkamer y Centraal AccountantsDienst y proteccion di e asina yama “Klokkenluider”. Y den e rij aki nos no por lubida e introducccion di e ley “Financiering Politieke Partijen”.

Cumpli cu reglanan di Bon Gobernacion ta encera e.o. cu e Gobierno y miembronan di e Gabinete ta wordo teni personalmente responsabel pa actonan cu no ta cuadra cu loke ley ta manda y prescribi, manera cumpli cu e “comptabiliteitsverordening” y aprobacion di Parlamento pa cualkier cambio den palabracionnan financiero haci di antemano den presupuesto.

Ta indispensabel cu presupuestonan como tambe relatonan financiero wordo presenta na tempo. Gobierno lo ehecuta un maneho transparente na unda tur relato financiero di companianan estatal ta habri pa publico (openbaarheid van bestuur).

Lo introduci ley na unda e Minister y Parlamentario lo mester entrega y presenta su situacion financiero personal, tanto prome como tuma su carga, como na final di final di su periodo. Y aparte di tur esaki ta evidente cu e Ministerio Publico mester actua “ambtshalve” pues sin cu e Parlamento ta vocifera su opinion al respecto.

E “Mededingingsautoriteit” lo no permiti “kartelvorming” na unda prijsnan ta wordo palabra di antemano, ni tampoco lo permiti formacion di monopolio.

E autoridad aki lo tin como meta di crea un “balanced economic playing field”, logra un mihor balance den e forma cu negoshi ta wordo haci riba den nos Pais, permiti Young Entrepeneurs-Professionals e oportunidad di subi mercado cu ideanan inovativo y hopi importante ta cu introduccion di e ley aki lo percura pa reduci e prijs di productonan basico.

E Swiss Model a wordo demonisa den pasado, pero si esaki wordo ehecuta di un forma debido, transparente y legal, e lo evita e “free for all” cu ta existi acualmente cu otorgamento di permiso y lo duna esnan cu a nace y esnan cu ta biba hopi tempo caba riba nos isla, e oportunidad di por participa den un desaroyo economico balansa y programa.

Nos yiunan por tin e confiansa di por regresa nan pais, despues di a termina nan estudio y logra haña un trabou cu pago husto.

UPP ta di opinion cu e unico forma pa restablese confiansa den nos sistema democratico ta pa cuminsa e caminda pisa di un reorganisacion socio-economico dor di garantisa un mihor control. Pa cuminsa door di vota pa representantenan den Parlamento cu no lo bay ta esclavo ni mendigo di e Gobierno, pero tambe pa ehecucion di reglanan di BON GOBERNACION cu lo percura pa implementa organonan independiente manera un “Mededingingsautoriteit” y reinstitui e Swiss Model.

Un Aruba unda ordo y disciplina ta rigi, lo atrae inversionistanan tanto local como internacional cu lo bay inverti y pone nos economia draai atrobe. Nos crecemento economico mester ta duradero y sostenibel den tur sentido di palabra di modo cu tur hende cu ta biba riba e pida baranca aki por ta garantiza di un entrada husto cu lo por duna e y su famia un bida digno. Introduci mecanismonan di control ta necesario pa hiba nos pais p’e siguiente nivel y garantisa un Miho Mañan pa un y tur.