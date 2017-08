Booshi Wever (PPA/UPP) kier sa si Corsou ta mas barata cu Aruba?

Na diferente ocasion UPP a indica cu mas di 60% di nos famianan tin como entrada unicamente un salario minimo. E pregunta ta surgi e ora con e famianan aki por sobrevivi, principalmente pasobra segun e cifranan di CBS, e salario minimo no ta cubri loke ta necesario pa por sobrevivi (bestaansminimum).

Cuanto e costo di bida ta aki na Aruba y con esaki ta compara cu Corsou?

UPP a haci un investigacion y e prome resultado ta parce di ta indica cu e prijsnan aki na Aruba ta mas halto cu na Corsou, segun Booshi Wever, lider di UPP.

Con esaki por ta posibel? Corsou mescos cu Aruba tambe mester importa tur producto, pues pakico e diferencia di prijs.

UPP ta di opinion cu ta parce cu tin companianan cu ta mantene e prijsnan di productonan artificialmente halto a base di palabracionnan di prijs (prijsafspraken). Pero tambe nos a bin encontra cu tin varios compania cu probablemente ta abusa di prijsnan halto, pasobra nan so ta importa un producto of ta nan so ta duna e servicio.

UPP a investiga con otro paisnan ta bringa e fenomeno aki di “prijsafspraken” y UPP a constata cu 52 pais na mundo a institui un autoridad pa combati esaki, e asina yama “Mededingingsauthoriteit”.

Corsou for di 2014 tambe a introduci e autoridad aki cu tin como tarea percura p’e abuso aki wordo combati.

“Nos a bin compronde cu e mesun expertonan cu a traha riba e ley aki a traha un ley pa Aruba tambe y cu esaki ta for di 2013 den e lachi di e Minister di Economia di Aruba”, segun Booshi Wever.

E concepto aki ta full cla pa wordo trata den Parlamento. Ta obvio cu e ley lo bay haya hopi resistencia di companianan cu ta haci nan mes culpabel y segun nos informacion cu na Aruba tin mas o menos 15 grupo di comerciante cu ta haci esaki y cu ta poniendo hopi presion p’e ley no pasa.

Esey t’e motibo tambe cu nos ta riparando cu ta PPA y UPP so ta na fabor p’e ley bin na vigor y e motibo ta obvio, NOS NO TIN DOñO.

“Nos a sigui cu nos research y nos a bay haci un comparacion di prijs entre Corsou y Aruba di varios producto den supermercado na Corsou como na Aruba y tambe prijs di bloki di cement y saco di cement. Nos a compara 18 producto. Un conocir a bay haci un par di compras dialuna cu a pasa (nos ta conciente cu ta algun producto so ta den e macuto basico) y awe el a manda nos loke el a cumpra y cu esey nos a bay un supermercado pa compara.

Aparte di esaki nos a haci un otro comparacion di cement y bloki.

Na Corsou un bloki di 4 ta costa 1.71 y na Aruba esaki ta costa 3.10 y e bloki 6 ta costa 2.56 y na Aruba esaki ta costa 4.10. Un saco di cement ta 13.50 y na Aruba esaki ta costa 17.50.

Pues si nos pone esaki den percentahe nos ta haña cu e prijsnan den supermercado na Aruba ta mas o menos 20% mas caro cu na Corsou y si nos tuma e prijsnan di e 3 otro productonan e diferencia den e prijs ta bira mas grandi ainda.

Pa loke ta trata e bloki di 4, na Aruba esaki ta costa casi 45% mas cu Corsou. P’e bloki di 6 esaki ta 37.5% mas caro cu Corsou. Y pa loke ta trata un saco di cement esaki ta 22.85% mas caro cu esun na Corsou”.

E motibo cu UPP a haci e investigacion chikito aki ta pa evalua si tin diferencia di prijs entre e dos islanan, pero tambe pa tin mas prueba cu ta indica e necesidad pa introduci e Mededingingsauthoriteit.

UPP ta convenci cu e autoridad aki lo trece mas transparencia den e prijsnan na Aruba loke lo por percura cu e costo di bida lo baha considerabelmente. Alabes esaki lo percura cu tin un level playing field cu lo haci cu mas di nos hobennan lo tin e curashi di cuminsa un negoshi ya cu e companianan grandi lo no por stroba nan mas pa haci negoshi.

Cu introduccion di e ley aki hunto cu e reglanan di Bon Gobernacion y e Swiss Model, e pueblo den su totalidad lo por gosa di e desaroyo cu lo bay tin. Y esakinan hunto cu e seriedad y experencia cu e combinacion di PPA/UPP ta ofrece Aruba por ta garantisa cu nos lo haci Aruba Great atrobe na unda e pueblo lo bay p’e siguiente nivel pa sigura un Miho Mayan pa nos tur.

Ata algun comparacion mas