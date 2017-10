Booshi Wever – Proyecto di renobacion/expansion di HOH ta keda wordo rondona pa un ola di misterio

Ta conoci cu for di comienso di planificacion, otorgamento di permiso y construccion di e renobacion/expansion di Dr. Horacio E. Oduber Hospital, Booshi Wever a cuestiona e forma di proceder di esnan responsabel p’e proyecto aki na Aruba. El a hasta menciona nomber di esnan, cu segun e, ta co-responsabel hunto cu Gabinete di Mike Eman y e Ministernan di Salubridad Visser y Schwengle di fraude y corupcion!!

Segun Booshi Wever, “remarcable ta cu nunca mi a wordo yama pa responsabilisa mi keho dilanti di mesa berde pa calumnia. Por que será?

En todo caso eleccion ta tras di lomba y mi ta spera cu e Gobierno nobo si lo sa di cumpli cu e promesa hací prome cu eleccion di laga haci un investigacion profundo di henter e proyecto aki. Aworaki mas cu nunca e necesidad pa investiga e proyecto ta na ordo di dia, despues di algun comentario cu mi a logra di haya den mi postbus.

Mi a bin comprende cu den e edificio nobo a “lubida” di incorpora coriente di 220 volt y cu unicamente 110 volt a wordo instala. Esey kiermen mas “meerwerk” ya cu mester instala tog 220 volt.

Mescos cu e falta di kambernan di operacion. Probablemente lo a cobra mas “meerwerk” tambe ora diripente a dicidi di muda ICU y Medium Care p’e edificio nobo, pero “geen haan di ernaar kraait”, pasobra no ban lubida cu e compania Frances cu a entrega un proposicion menos costoso p’e proyecto aki si a indica cu lo NO cobra pa “meerwerk”.

Tambe a yega na mi orea cu e preparacion pa muda e pacientenan p’e edificio nobo ainda no a tuma lugar. Nos por corda con a haci traspaso di yabinan di e edifico nobo pa directie di hospital dia 31 di juli.

Un dia despues, esta 1 di augustus a tene un “open dag” y comienso di september a muda entrada di hospital n’e edificio di policlinica nobo (MOB) p’asina por duna inicio na renobacion di e edificio bieu.

Medio september sinembargo nos a haya notificacion di hospital cu ta den training di personal p’e mudamento y awor cu nos ta na 9 di october 2017 ainda nada no a tuma lugar.

E unico splicacion posibel di parti di directie di hospital hunto cu e Hunta di Supervision ta, cu nan a coopera cu Gobierno pa prome cu eleccion participa den “kierzersbedrog” dor di haci comosifuera tur cos ta “koek en ei” cu e proyecto.

A yega sinembargo na nos oido mas dato cu lo por indica cu enberdad fraude/corupcion a tuma lugar na unda probablemente lo bay cobra pa menos meter cuadra construi n’e edificio nobo, como tambe un diferencia di suma cu a presta y loke mester bay wordo paga.

En total lo por papia di un suma di alrededor di 96 miyon florin cu lo mester wordo responsabilisa.

Por ta cu lo por tin un bon splicacion pa tur e insinuacionan aki y esey lo por sosode únicamente pa medio di un investigacion profundo y imparcial.

Y no ta spera cu no ta haci esaki, pasobra cu lo tin algun dichosonan cu ta come di “beide walletjes”!! Ya cu den varios otro asunto nos ta tuma nota presencia di e dichosonan aki, p.e. na WEB, RDA, ANSA, etc., etc.

Ta pesey e unico manera pa pueblo haya sa e berdad sunu ta pa medio di un investigacion profundo y imparcial conduci dor di un instancia internacional manera Gobernador a sugeri den su informatieopdracht. Y instancia mihor indica segun UPP ta Transparency International”, segun Booshi Wever.