Brazil Taekwondo a reuni tocante e di 8 Gold Coast Taekwondo Cup

Diahuebs ultimo Directiva di Brazil Taekwondo Stichting a reuni tocante e di 8 Gold Coast Taekwondo Cup.

Aaron Jacobs ta bay coach e team di Train Hard Fight Smart y lo presenta e lista di bringador e siman aki p’asina Brazil Taekwondo Stichting por tin su team cla.

Un cos ta sigur cu nos lo start cu e nobatonan p’asina nan tambe haña e taste di bringa.

No ta conoci ainda kende tur lo participa n’e di 8 Gold Coast Taekwondo Cup. Esaki t’e di dos clasificacion pa Best of the Best 2017 cu ta tuma lugar na november.

Durante di e reunion a papia tocante di e preparacion di e TK5 tambe y di con esaki ta bayendo y kico tur por spera di e team cu lo mester wordo selecta dia 5 di augustus 2017.

N’e reunion tabatey presente algun miembro di Aruba Tiger Taekwondo Academy tambe, nan a bin reunion pa haña mas informacion tocante di e TK5 y kico tur nan atletanan lo mester haci pa por bin na remarke pa drenta den e team di TK5.

Alberto Klabér a splica esaki na placa chikito p’asina nan por ta bon informa. Esaki t’e di 6 TK5 na Corsou y Surinam y nos kier bay cu un mihor team posibel p’asina logra gana Corsou e aña aki.

Josefa Willems a presenta e lista di atletanan cu ta contribui cu e rifa pa por cumpra uniform.

Awor a bin cu un otro idea pa recauda fondo p’e atletanan por tin nan mesun cosnan pa por train aden y pa nan tin semper hunto cu nan ora di bringa.

Esaki lo kita un peso grandi for di e coach su lomba. Asina aki tur atleta lo ta mas responsabel pa nan mesun cosnan.