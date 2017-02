Buscando boluntario pa Stichting Adopt an Addict

Fundacion (Stichting) Adopt an Addict ta hopi agradecido na ayudonan ricibi durante e ultimo temporada. Ayudo no ta solamente ayudo financiero y donacionnan, pero tambe e ayudo boluntario.

Na december ultimo, a celebra dianan di fiesta ful a base di ayudo boluntario. Un grupo di gaita a duna nan presentacion durante un anochi yen di alegria pa tur e clientenan di nos cas Speransa. Tambe, varios persona independiente a haci donacion di ayaca, ham di pasco, bolo y mucho mas, pa nos por a ofrese nos clientenan un cena di pasco cu nan merece. Pero ainda falta hopi.

Nos fundacion ta draai completamente riba donacion pa por draai financieramente cu e mantencion di e cas speransa y sosten di nos habitantenan.

Actualmente nos tin 10 persona den e cas, cu ta exigi basta esfuerso financiero.

Di otro banda, e directiva di Adopt an Addict ta falta hopi hende pa duna nan parti pa yuda cu e trabou boluntario. Asina directiva mester urgente personanan cu por duna nan tempo boluntario pa e posicion di Secretario y Tesorero.

Tambe nos mester hende pa por yuda cu e trabou di tur dia den e cas, contacto cu famianan, organisa actividad social, etc.

Si bo ta kere cu bo persona por duna algun ora di bo tempo pa siman pa yuda cu nos fundacion, por fabor tuma contacto cu nos via nos email adoptandaddict@hotmail.com of pasa na nos cas Speransa, Moko #28.

“Volunteerism: Doing nothing for others is undoing of ourselves. To ease another’s hearthache is to forget one’s own.” Join nos.