Booshi Wever, candidato #1 lista PPA/UPP: UPP lo no permiti p’e ambtenaar bira e “scape-goat” pa motibo di maneho financiero malo y deficiente di Gobierno di AVP

“Nos situacion financiero actual ta un desaster y e debe nacional ta sigui subi t’e pasa dak. Nos debe ta na 86% di nos GDP y ta calcula cu esaki lo yega un porcentahe astronomico di 126% ora cu nos mester cuminsa paga e PPP proyectonan.

Raad van Avies, IMF y CAft ta recomenda pa Gobierno tuma medidanan pa evita un derumbe total di nos finanza publico. E.o. a recomenda pa privatisa AZV y reduci e cantidad di empleadonan publico”, segun Booshi Wever, di lista combina PPA-UPP.

Cuerpo di empleado publico na Aruba ta halto, particularmente si nos compara esaki cu nos hermana isla Corsou. Tur Gobierno a para keto n’e problema aki y na diferente ocasion a laga traha un “kerntakenanalyse”, cu asina leu cu Booshi Wever sa nunca a wordo ehecuta.

E motibo principal pa no ehecuta esaki ta, cu reduccion di e cuerpo di empleado publico lo wordo ricibi pa un resistencia masal dor di e propio ambtenaarnan, y cu na su turno esaki por costa un partido e eleccion.

Tambe dor di no ehecuta esaki, e gobernante mes por sigui haci su mes culpabel na politica di patronahe y cumpli asina cu su “friends and family” dor di ofrece nan un puesto como ambtenaar. Aki e mester hinca man den “eigen boezem”! Pero esaki simpelmente no por continua.

“Pa motibo di e wowo critico di Gobierno di Reino riba funcionamento di nos Gobierno actual cu ta sostene e “conseho” di CAft pa reduci e aparato gubernamental, e Gobierno a hay’e obliga pa bira creativo. Na prome lugar a amplia e cantidad di departamento di Gobierno di 60 y pico pa mas di 120. Tambe Gobierno a bira sumamente creativo den nombramento di trahador no como ambtenaar, pero como contractant. Y di otro banda Gobierno, pa tapa wowo di Hulanda, ta ehecutando su di tantisimo areglo di VUT.

E siguiente Gobierno lo bay hay’e cu un dilema grandi. Sea ta cumpli cu e deseo di Hulanda y ta reduci e cantidad di empleado publico y di e forma ey core e riesgo di confrontacion cu e sindicatonan.

Of sea ta sera wowo p’e realidad y sigui e mesun modus operandi di e Gobierno actual, loke ta nifica keda mantene tur departamento y contractant.

PPA-UPP ta di opinion cu no por laga e ambtenaar t’esun cu mester wordo sacrifica p’e maneho defectuoso cu a wordo ehecuta e ultimo añanan. Pesey lo no bay over na kita ningun ambtenaar for di trabou, cu n’e momentonan aki ta den organisacion gubernamental regular.

E ambtenaar ta contribui n’e caha di Gobierno y e empleado publico ta gasta su placa aki na Aruba mes. Encaso mes si yega na despidi un cantidad grandi di ambtenaar, anto e pregunta cu ta surgi ta unda nan lo bay ubica e trahadornan aki cu un trabou decente y cu lo bay paga mas cu e minimumloon?

Actualmente entre 65 pa 70% di trahadornan den sector priva tin minimumloon. Si e ambtenaar tin e suerte di haya trabou den sector priva, e lo bay atras den salario loke nifica menos entrada p’e caha di Gobierno, menos poder di compra y menos entrada pa nos economia cu nos tur sa cu ta stagna y ta confrontando retonan grandi.

PPA-UPP lo atende cu e problema di e gasto halto di e cuerpo di ambtenaar di otro manera. Na prome lugar lo bay laga evalua e funcionamento di e departamentonan atrabes di un kerntaken analyse. Mester haya un bista cuanto departamento tin y cuanto a bin acerca den e ultimo añanan y kico ta nan balor agrega p’e pais.

Mester evalua e cantidad di contractnan cu a ser sera e ultimo añanan (vooral e ultimo simannan) y si esaki nan tabata necesario pa funcionamento di Gobierno. Importante ta pa sa cuanto personal cu a wordo nombra tabata kader y cuanto tabata nombramentonan politico. Lo evalua tambe con eficiente y efectivo e departamentonan ta traha y con grandi e necesidad ta pa “kaderpersoneel”.

Bahamento di e cantidad di empleadonan publico lo mester bay gradualmente y esaki lo mester bay segun e asina yama “natuurlijke afvloeiing” , VUT of otro motibo. Pesey UPP no lo despidi ningun ambtenaar di un forma obligatorio.

Un condicion indispensabel pa realisa un reorganisacion adecuado y imparcial di e cuerpo di ambtenaar, MESTER cuminsa cu introducion den Parlamento di un ley formal pa reglamenta esaki.

E “Landsverordening” lo rekeri un mayoria di 2/3 parti di Parlamento cu a base di un “kerntakenanalyse” lo determina cuanto departamento of servicio ta necesario y cuanto empleado cada departamento of servicio mester tin pa por duna e servicio optimal n’e pueblo Arubano. Y si acaso cu mester bin un departamento of servicio nobo y/of mas empleado, esaki mester bay via un cambio di e ley ariba menciona. Esaki ta un ley cu pa hopi aña ta vigente na Corsou caba.

E otro aspecto cu nos ta para p’e ta cu mester depolitisa nombramento y promocion. Obviamente cu tur cambio y/of adaptacion lo mester sosode conforme reglanan estricto di Good Governance. Mientras cu mester prepara e ambtenaar manera debe ser, pa cumpli su trabou y servicio na pueblo.

Mester stop di haci e ambtenaar e “scape goat” di nos problema financiero, pero di otro banda mester yega na un acuerdo si cu e aparato gubernamental mester por brinda un mihor servicio na nos pueblo.

Un aparato gubernamental cu ta consisti di hendenan capacita cu e empeño pa ofrece nan maximo esfuerso pa yuda recobra nos autonomia financiero.

Esaki ta algo cu e combinacion PPA/UPP sigur ta ofrece nos pueblo”, segun Booshi Wever.