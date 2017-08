Caida den entrada di impuesto sigur a afecta entrada di Gobierno

Segun resumen di luna di april ultimo, haci pa Banco Central, por mira cu na april 2017, entrada di Gobierno a suma Afl. 73,6 miyon, cual ta Afl. 13,2 miyon menos compara cu e mesun luna di e aña anterior.

E bahada aki a resulta di un caida den entrada di impuesto (-Afl. 13,8 miyon) y un subida den entrada no relata na impuesto (+Afl. 0,8 miyon).

E bahada den entrada di impuesto ta relata principalmente na menos impuesto riba ganashi (-Afl. 8,0 miyon), e asina yama “overdrachtsbelasting” (-Afl. 4,6 miyon), menos accijns riba cerbes (-Afl. 1.2 miyon) y impuesto riba entrada (-Afl. 1,1 miyon).

Di otro banda, crecemento a wordo registra den entrada di impuesto riba importacion (+Afl. 1,0 miyon) y benta di negoshi (B.B.O) (+Afl. 0,9 miyon).

INFLACION

E nivel general di prijs, cu ta wordo midi dor di e indice di prijs di consumo, a registra un bahada di 0,1 porciento den e luna di april 2017, compara cu april 2016.

E contribuyente principal n’e caida aki t’e componente “Vivienda”, cual ta debi primordialmente na un reduccion den prijs di electricidad.

Di otro banda, e componentenan “Transporte”, “Cuminda y bebida no-alcoholico”, “Educacion” y “Restaurant y Hotel” a registra un subida.

Si exclui e componentenan di cuminda y energia for di e indice di prijs di consumo, inflacion ta mustra un crecemento di 0,5 porciento compara cu april 2016.

Pa loke ta trata e promedio anual di e tasa di inflacion, esaki a registra un bahada di 0,6 porciento na april 2017, compara cu un caida di 0.7 porciento na maart 2017.

TURISMO

Na april 2017, e cantidad di turista a registra 96.915 bishitante, cual tabata 1,9 porciento (-1.908 bishitante) menos cu na april 2016. Esaki a resulta principalmente dor di 40,4 porciento (-11.394 bishitante) menos turista for di Latino America (-11.394 bishitante).

Di otro banda, e mercado Norte Americano a crece cu 13,9 porciento (+8.527 bishitante).

E caida den e mercado Latino Americano a wordo causa pa menos bishitante for di Venezuela (-13.828 bishitante of -63,9 porciento). E crecemento den e mercado Norte Americano a resulta for di un expansion den bishitante for di Merca (+7.657 bishitante of 13,1 porciento).

E cantidad di turista crucero a registra un subida di 12.642 bishitante of 25,0 porciento te na 63.221 na april 2017, compara cu april 2016. E cantidad di barconan a expande for di 26 na april 2016 pa 28 na april 2017.