Campaña a cuminsa demasiado tempran, skirbi pa: Atan Lee

Tin diferente persona cu ta ocupa cu encuesta encuanto e resultado pa e proximo eleccion di Parlamente. Faltando 5 luna pa esaki tuma lugar partidonan ta asina ocupa cu campaña, bishitando barionan, hisa bandera, plak sticker, reunionnan, habrimento di oficina etc.

Mi mes ta haya cu tur esakinan ta demasiado tempran pa bay cu un velocidad asina acelera.

E candidatonan, e politiconan por wanta asina tanto tempo? Corda cu bo a pasa un cas y un rato despues otro politico a drenta.

Den mi moda di pensa politiconan ta demasiado tempran cu nan campañanan. Dianan prome cu eleccion tuma lugar politiconan ta cansa, specialmente fondo financiero ta caba.

Formacion di lista semper den pasado y e biaha aki sigur lo trece hopi problema. Ya ta conoci cu den cierto partido hopi candidatonan lo ser hala di e posicion actual y baha hasta te cu bou di number 10. Tur esakinan ta hunga un rol importante y ta trece kiebra y disgusto.

Candidatonan potencial ta bandona partidonan pa mes un motibo aki. Hopi persona ta drenta politica, pero ta exigi posicion ariba e lista.

Poco dia pasa un persona a puntra’mi con ami lo mira e resultado y mi a responde di e siguinte forma:

Falta hopi pa eleccion tuma lugar, 5 luna. Lista no a ser entrega ainda. Programa di e partidonan no ta cla ainda, etc.

Tur pueblo di mundo ta vota di e siguiente manera:

30 % ta e base di cada partido, sea perde of gana.

30 % ta intelectualnan cu ta studia e candidatonan rib’e diferente listanan, ta mira tur debate y specialmente ta studia e programa di cada partido.

40 % ta e “swinging voternan” cu semper ta vota segun nan ariba e partido ganador.

Nan ta sinta wak actividad, parada, reunion, fiesta den bario, buya, etc. Nan por core mainta cu un bandera di un partido y atardi cambia pa esun cu nan ta kere cu ta esun ganador. Nan por vota hasta te na ultimo momento.

Esakinan ta e votadornan hopi peligroso y bo mester tene nan bon na cuenta, no na Aruba so den mundo henter. Na Aruba e districtonan cu sigur ta dicidi tur biaha e eleccion ta San Nicolas, nan ta cambia hopi y Noord. Noord ta conta cu e cantidad di mas grandi di votadornan.

E otronan ta basta stabiel den nan decision, nan por cambia pero no radicalmente.

Asina ta ningun hende por pronostica y ningun encuesta por sali corecto awor aki.

Boso gran y bon amigo Atan Lee, escritor di e buki “Politica un Vocacion”. Stima boso hopi.