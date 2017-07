Campeonato HEINEKEN di Aruba Softball Bond a continua – Royal Power Tat Fat Home Depot ta derota Piza Hut Monsters “back to back”

Campeonato HEINEKEN di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte, sra. Bertha Wolf Croes y Eugenio “Tan” Helder, a continua riba veld di Dragon Hitters na Baracadera.

Diaranson anochi, e dos rivalnan grandi Royal Power Tat Fat Home Depot a enfrenta Pizza Hut Monsters den nan double header.

Den e prome wega Royal Power ta pica riba pero memey di e wega Pizza Hut Monsters no ta baha cabes probechando di Jair Thompson cu no por a bin cla cu su control pa empata e wega 8-8. Kelvin Silvania ta drenta di relevo y ta bay cu e victoria riba su nomber. Despues Royal Power ta rally pa finalmente caba e wega pa knock out 18-8.

Royal Power Tat Fat 18 careda, 15 hit, 0 error. Pizza Hut Monsters 8 careda, 3 hit, 3 error.

Arjen Mathilda ta bay cas cu e derota. Mihor bateadornan pa Royal Power ta Jomark Flanegin, Luis Pelayo, Guyon Cannister tur di 1-1, Joshua Ramada di 2-2, Gregory Krosendijk, Franco Wouters y Kelvin Silvania tur di 3-2. Eldrick Dijkhoff di 4-2. Pa Pizza Hut Monsters a destaca den causa perdi Jerrold Martijn y Derward Ruiz di 2-1, Angelo Laurant di 3-1.

Den e di dos wega di anochi Royal Power Tat Fat Home Depot ta derota Pizza Hut Monsters un biaha mas. Jomark Flanegin ta mustra solido riba monticulo y ta pone otro victoria riba su nomber. Ray Bernabela por mira atras riba un bon actuación, pero ta bay cas cu e derota.

Royal power 6 careda, 9 hit, 0 error. Pizza Hut Monsters 2 careda, 5 hit, 0 error.

Miho bateadornan pa Royal Power a resulta Luis pelayo 3-3, Kelvin Silvania 2-2, Jomark Flanegin 2-1 cual bataso porcierto tabata un cuadrangular. Pa Pizza Hut Monsters Ray Bernabela y Arjen Mathilda ambos ta bay di 3-2.

Cu e dos victorianan aki Royal Power ta pasa pa comanda e tabla di posicion den softball AA. Weganan lo continua durante fin di siman.