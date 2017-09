Candidato #4 PPA/UPP Raymond Hernandez: Good Governance banda di ta un cuestion di mentalidad, ta un concepto y instrumento cu por hiba nos na progreso y felicidad

Den e dianan aki ta tuma lugar aki na Aruba e simposio “The Road to Good Governance” organisa pa Fundacion Bon Gobernacion. Sigur un simposio cu ta duna bista riba e diferente aspectonan di mal gobernacion y corupcion cu ta existi y tambe con mester atende cu esaki.

For di 2013, na momento cu UPP a lanta, nos a bin ta mustra riba e importancia di Good Governance pa nos pais, segun e Secretario General di UPP, drs. Raymond R. Hernandez.

Esaki en bista di e desaroyonan cu nos a bin ta observa y cu pa nos den e ultimo añanan a bira mas alarmante. Durante di e simposio a resalta p.e. e hecho di permisonan cu nos pais ta otorga y cu den tur pais di Reino den Caribe ta resulta cu t’e “boosdoener” mas grandi, y cu ta hiba hopi biaha na “bad practice” dor di gobernantenan.

Loke mester realisa ta cu esaki no ta un “one way action” sino tin mas actornan envolvi of envolucra.

Nos tin p.e. mandatarionan concerni, e ambtenaarnan den cuestion, e comerciante, e intermediador (consultant), y esun directamente envolvi como peticionario pa un permiso di trabou of estadia. Pero tambe nos por wak riba e aspecto di tereno, vergunning pa un negoshi, restaurante, etc.

Den e liña aki tin esnan cu semper ta victima. Pa cuminsa e peticionario mes, cu hopi biaha tin cu paga hopi pa por haya su permiso regla. Di otro banda tin tambe nos trahadornan local cu ta victima, na momento cu pa motibonan puramente economico un doño di trabou ta prefera di busca un hende di afo pa traha como “cheap labor”. Mientras cu e trahador local, tambe esun cu ya tin su permiso legal of su estadia regla, no por haya cupo di trabou.

Pues n’e momento ey e tambe ta un victima. Hunto cu ne su famia, su yiunan, cu mester pan riba mes y bay scol.

Un otro victima t’e comunidad den su totalidad, ya cu e costonan pa pais Aruba ta bira mas pa loke ta trata vivienda, transporte, AZV, AOV, etc. Mientras cu e entrada pa pais mes lo ta limita, mirando cu hopi di e “cheap labor”-nan aki lo no tin un aporte substancial pa caha di Gobierno (ni na AZV, ni AOV ni belasting).

Por ultimo nos por pensa tambe riba e ambtenaar y e Ministernan envolvi. Kizas lo por tin probecho personal na cierto momento, pero nan tambe lo bira victima a lo largo, na momento cu nan cuminsa wordo chantagea. Chantagea pa bolbe haya fabor.

P’esey UPP, segun Raymond R. Hernandez a mustra caba den pasado, cu reglanan di Good Governance, reglanan cu ta existi caba otro caminda di mundo, mester wordo implementa. Reglanan cu por yuda na cuida integridad di esnan cu ta trata pa actua di berdad asina, pero tambe p’esnan cu ta djis pretende di ta integro. Reglanan cu lo mara man di e politico pa cuminsa, pero tambe pa otronan envolvi.

Hopi nos por tende di ta bisa cu “integridad” ta suficiente pa yega na bon gobernacion. Sigur integridad di un persona ta importante y ta un di e condicionnan cu nos ta spera cu tur hende por ta posee, anto na un nivel halto.

E reglanan di “Good Governance” mester wordo mira como e compas cu ta guia nos den e mundo di tentacion y di necesidad. UPP a presenta un cantidad di aspecto den Good Governance cu nos por guia y vigila e proceso di bon gobernacion. Esakinan ta e.o. ley di transparencia y informacion; ombudsman; klokkenluidersregeling; ley di financiamento di partidonan politico; obliga Ministernan pa responsabilisa nan mes na Parlamento (particularmente prome y despues di un biahe pa exterior); revision di nos ley di comptabilidad, reglamenta nos debe nacional tanto den ley como den nos constitucion, depolitisa nombramento di ambtenaar y proceso di promocion, ley anti-conflicto di interes, ley cu ta obliga duna cuenta di estado financiero, propiedad y debe, na momento cu tuma un puesto publico y na final di e periodo; responsabilisacion personal di Minister cu ta percura pa persecucion politico.

Manera e mensahe di un di presentadornan, sra. Slingerland, cu “It takes a community to realize good governance”, nos di UPP, hunto den e combinacion cu PPA, ta boga pa nos pueblo, nos votadornan, realisa cu ta tempo pa nos encamina e rumbo aki pa nos por yega na bon gobernacion.

Esaki al final lo level up nos existencia, nos confiansa y nos felicidad, pa un mihor mañan. UPP ta willing pa bay den e direccion aki, ABO TAMBE?, drs. Raymond R. Hernandez a finalisa.