Candidato nobo di AVP : Edu Vos a drenta politica partiendo invitacion y “Realidad” cu 9 aña y awe 33 aña despues ta bira candidato di AVP

Eduard Salomon “Edu” Vos, e candidato nobo di AVP presenta diadomingo na Cas di Partido AVP na Playa, a percura cu e ta bon prepara pa subi lista politico, manera el a priminti su omo Watty Vos. Awor na punto di cumpli 23 aña como Sirbido Publico, el a dicidi cu t’e momento pa uni su mes na AVP.

El a wordo presenta dor di ex lider di AVP, Henny Eman y su prima Sharine Tromp.

Edu Vos den su introduccion a papia di su famia, kende ta su mayornan, su compañera y yiunan, e estudionan cu el a haci for di momento cu el a cuminsa scol basico na St. Dominicus College sigui pa La Salle College MAVO, Colegio Arubano, Avond HAVO y VWO y por ultimo Facultad di Derecho na Universidad di Aruba. Pero tambe su pasatemponan faborito di scouting, karate y futbol.

E candidato a splica cu el a cuminsa traha cu su 16 aña na oficina di abogado di su defunto omo Watty, despues na 1994 cu 20 aña el a bay labora cune na Bestuurskantoor como su asistente personal. Na 2001 el a cuminsa traha na Corte di Husticia di Aruba te cu final di 2011, como trahador administrativo, y na mei 2008 a huramenta como waarnemend substituut griffier.

Como resultado di e desmantelacion di pais Antia Hulandes na 10-10-10, januari 2012 el a opta pa keda den servicio di Pais Aruba.

For di e momento ey el a asumi e posicion di consehero huridico y di maneho di e Ministro actual di Husticia p’e departamentonan di Brandweer y CEA.

Tambe for di maart 2010 e ta miembro di e Raad van Commissaris di Aruba Freezone, na 2012 el a wordo apunta pa Conseho di Ministro pa ta miembro di un comision cu a haya un termino di un luna pa conseha Gobierno ki paso tuma contra dumpnan ilegal, cual comision a haya e nomber di Sero Tolerancia contra e dumpnan ilegal, di e comision aki sr. Gregg Peterson tabata e Presidente y e Secretario.

Den e parti social pa corto tempo e tabata tesorero di Riverplate y desde fundacion di fundacion na memoria di EJ Watty Vos na 2001 te cu awor e ta ocupa e puesto di Vice President.

Edu Vos semper tabatin amor pa politica y apesar di un ofrecimento na 2009 pa subi un lista politico, el a sinti cu e momento ey e no tabata cla ainda.

Na momento cu e tabata cla, el a splica, e mester a convence su tanta Elma Vos, pa acepta su entrada den politica.

“Pa motibo cu politica ta trece recuerdonan tanto di mi tata como di mi omo Watty bek na bida, cual no ta facil pa absorba.”

El a tarda pa tuma un decision pa drenta e arena politico, pasobra “mi a wordo inculca pa tanto mi tata y mi omo Watty cu politica no ta wega. Politica ta algo serio pa motibo cu politica t’e vehiculo pa por yega na prosperidad, bienestar y seguridad di un comunidad.

Pa logra esakinan mi ta di opinion cu mester tin comunicacion debido, consistencia y control di maneho p’asina por yega na calidad di gobernacion y crea asina mas confiansa ainda di e comunidad.”

El a papia di su pensamento di Husticia, riba cual e tin experencia, cu esaki mester bay enfoca hopi riba e parti di un comunicacion mas estrecho y consistente tanto cu comunidad, otro ministerionan y departamentonan pa cu e problematicanan cu ta cuminsa den e otro areanan di sociedad, pero cu ta culmina bou di Husticia.

Tambe mester bay na marca pasonan mas decisivo y consistente y asina tambe trece un balans entre controlnan preventivo y represivo cu ayudo di tecnologia p’asina Husticia por continua di calidad respeta y asina tambe ta trece cune cu ta eleva y mantene e confiansa di e comunidad den Husticia. E tin hopi mas idea, pero cualnan e lo papia di nan durante su campaña.

E prome stap di Edu Vos den politica no t’e momento cu el a anuncia su decision diadomingo atardi, sino di 1983, tempo cu e tabatin 9 aña, canando den Rancho, Socotorro, Madiki, Bushiri y Compananshi, partiendo invitacion pa reunionnan publico of e corant di AVP REALIDAD. “Awe 33 aña despues di e prome stapnan ey, mi a ripiti’e, saliendo for di cas di mi mama den Rancho, bay Socotoro y Madiki pa reparti e invitacion di awe.

Y manera 33 aña pasa e habitantenan a ricibi mi cu brasanan habri y algun di nan a recordami e frase di mi omo: “Mi sa unda mi ta bay, pero hamas lo mi lubida for di unda mi a bini”.

Y cu e frase ey den mente mi ta bisa boso mi ta cla pa sirbi mi Pais y su ciudadanonan.”

Edu Vos a haci un apelacion na otro candidatonan pa sigui campaña districto pa districto, bario pa bario, caya pa caya, cas pa cas.

“Berde e ta, Vos e ta, si ta Vos e ta, Berde e ta keda. Biba Aruba, biba democracia, biba AVP, masha danki.”

Di e forma aki el a termina su discurso y a yama e capitan cu lo hiba e partido na otro victoria dia 22 di september awor, Mike Eman.