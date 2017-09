Caribbean Latin Jazz Xpress lo presenta diasabra 16 di september durante Caribbean Sea Jazz Festival 2017

E grupo musical CLJX ta un di e diferente gruponan musical cu lo presenta durante e Caribbean Sea Jazz Festival. CLJX (Caribbean Latin Jazz Xpress) a wordo forma na juli 2016 dor di Rodney O. van der Biezen.

Rodney ta un pianista Arubano cu ta toca Latin Jazz cu pasion. El a biba pa hopi aña cu e soño di crea su mesun grupo di Latin Jazz.

E grupo aki a presenta su composicionnan original y tambe cancionnan clasico di autornan Arubiano aregla den un estilo di Latin Jazz.

Rodney van der Biezen a cuminsa compone y drecha tur e cancionnan y despues di esey e grabacionnan a cuminsa na HR Studio di sr. Hershel Rosario na Corsou. Eynan nan a graba tur e sesionnan di ritmo (cu conga, timbal, drum y tur e otro instrumentonan Africano manera bata’s y shekere).

E areglo di drums a wordo toca dor di un di Corsou su mihor drumernan esta sr. Marlon Conradus y tur e otro areglo di percusion a wordo toca dor di sr. Ernie Gregorius, un otro gran percusionista specialisa den ritmo Afro-Cubano.

Despues di e grabacionnan di ritmo, Rodney a bin bek Aruba pa caba di graba e otro instrumentonan na IQ Music Lab di sr. Ivan Quandus, un di e mihor tocadonan di baho na Aruba.

Despues di tur e grabacionnan, mezcla e cancionnan na Mike Recording Studio di sr. Michael Odor. E nomber Caribbean Latin Jazz Xpress ta forma dor di dos concepto, e prome t’e mescla di musiconan di Aruba, Corsou, Cuba y Venezuela, y e otro concepto ta pa honra Aruba su unico programa di Radio di Jazz, cu ta wordo pasa na Magic 96.5 FM dor di sr. Tendo Boekhoudt y sr. Giovanni Muller.

E banda ta consisti di diferente musico di Caribe, for di Aruba, Pianista y Director Rodney van der Biezen, Baho y Co-Director Ivan Quandus.

For di Corsou, e drummer Marlon Conradus, riba timbal y percusion Ernie Gregorius, y riba conga Marcus Istatia. Y for di Venezuela trompetista Dennys Zavala y riba trombone Jose Daniel. Y for di Cuba e saxofonista tenor Lazaro Barrizonte.

Probecha e oportunidad aki pa presencia e spectacular concierto di CLJX cu lo presenta diasabra 16 di september durante e Caribbean Sea Jazz Festival na Renaissance Festival Plaza. Pasa busca bo ticket na prijs di benta adelanta na Superfood, Casibari Music Café, Citgo O’stad, Citgo Essoville, Citgo Noord, Plaza Bookshop, Red Sails Sports, The Market at Alhambra, De Palm Tours Desks y Caribbeanseajazz.com.