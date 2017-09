Caso sumario di MEP vs Minister di Asunto General, relaciona cu e hecho cu Polis a nenga MEP pa organisa parade diadomingo awor

Ayera mainta, lider di MEP, Evelyn Wever Croes a confirma cu nan abogadonan a dicidi pa entama un caso sumario contra Minister di Asunto General, despues cu Alto Mando Policial a informa nan peticion di januari ultimo pa organisa un parada politico diadomingo awor, a ser rechaza.

Pasobra Mike Eman himself a duna AVP e permiso pa nan core parada diadomingo awor, a base di nan peticion haci hopi mas despues cu esun di MEP.

Pesey a dicidi pa entama un caso sumario, cu lo wordo trata awe pa 2 or di merdia den Corte. Durante tratamento di e caso aki, e abogadonan di MEP lo trece e puntonan huridico padilanti y loke tabata tradicion di ultimo añanan.

Un cos ta sigur, segun MEP lo core e parada di dia 24 awor, cu t’e Parada di Victoria, segun Evelyn Wever Croes.

Pa diadomingo awor, dia 17 MEP ta invita tur hende pa participa na nan accion di colecta pa yuda e damnificadonan di Islanan Riba, kendenan a perde practicamente tur cos den orcan Irma. Lo tin buzon na tur sede di MEP rond Aruba y na final di dia lo tin un actividad pa clausura e dia aki.

Evelyn Wever Croes a gradici Speed Andrade, kende a yuda MEP cu un grabacion di Marlon Sneek, cu sigur e abogadonan di MEP lo presenta den Corte awe, unda lo muestra con Marlon Sneek, e persona apunta como vocero di AVP den asunto di permiso aki. Unda Marlon Sneek no ta papia e berdad of no ta pone atencion riba discusionnan den e reunion.

Marlon Sneek ta gusta hunga riba su celular y no ta pone atencion na loke ta wordo discuti.

T’asina cu Marlon Sneek a bisa den reunion di dia 2 di augustus ultimo, cu a wordo palabra cu e partido mas grandi tin permiso pa core e parada di dia 17 awor. Segun Evelyn Wever Croes, esey no ta berdad, pero cu dia 2 di augustus ultimo, Comisario Irma Gordon a informa tur presente cu Polis tin intencion di duna e partido mas grandi e permiso.

E ora ey, Manolo Giel a bisa di lo bay sede di MEP y a bolbe pa bisa e.o. Comisario Irma Gordon, cu MEP no ta acepta esey. MEP a pidi e Comisario di Polis pa nan pone esey riba papel, pa nan bay Corte.

Despues di dos siman Mando Policial a bin bek y a anuncia cu nan ta cambia di posicion. Polis lo no duna mas e partido mas grandi e permiso, pero cu lo bay tira lot. E lider di MEP a bisa cu Marlon Sneek a bay di acuerdo cu esey tambe. Esey tabata medio augustus y ey MEP a laga sa cu nan lo tin un fair chance y asina a acepta e tiramento di lot.

E ora e tiramento di lot no a tuma lugar, y e ora ey Evelyn Wever Croes mes a tuma rienda den e asunto aki y el a tuma contacto cu Comisario di Polis pa sa kico ta bay pasa.

E ora ey, segun Evelyn Wever Croes, el a ser informa cu Mike Eman a nenga e peticion di MEP y el a nenga e proposicion di Cuerpo Policial pa tira lot y asina Mike Eman mes a dicidi pa otorga e permiso pa parada na partido AVP.

Pesey e grabacion cu Speed Andrade a duna MEP ta hopi valioso, unda por tende Marlon Sneek bisa cu hasta Manolo Giel, representante di MEP a bisa cu MEP ta cla pa core parade diasabra dia 16 di september, pasobra tur e bandanan musical ta cla.

Di acuerdo cu lider di MEP, aki por mira con Marlon Sneek no ta papia e berdad, pasobra MEP no tin ningun banda pa dia 16, tampoco pa dia 17 MEP no tin ningun banda.

E uniconan cu ta sera nan campaña electoral den ambiente di Carnaval ta partido AVP y POR, kendenan lo bin cu un forma di parada di luz, loke nan ta nan sistema di sera nan campaña. MEP lo sera su campaña dia 20, maske Polis a desea p’e bira dia 19, pero Manolo Giel a bisa ey ora ey, cu MEP tin caba un banda e anochi ey pa ora di sera nan campaña y no por cambia fecha mas. Esey no tin nada di haci cu banda pa parade. Marlon Sneek tin cu stop di gaña y cuminsa papia berdad, Evelyn Wever Croes a conclui.