Caya Betico Croes mester wordo desaroya den un centro di recreacion y entretenimiento

Segun Otmar Oduber, creando asina e.o. un foot traffic

‘Ora bo weita riba e existencia y motibo di existencia di Caya Betico Croes, shopping no lo por t’e motibo mas (mester ta autocritico).

Bo mester converti Caya Grandi den un centro di entretenimiento. Un “amenity” manera cu e ta na Merca y diferente otro parti di mundo caminda cu ta percura pa tin sombra pa hendenan tin gana di shop den caya.

Percura pa tin entretenimiento den sentido di ‘cafetjes’ den henter Caya Betico Croes, restaurant y sitionan cu kisas hasta show ta tuma lugar pa haci’e un atraccion”, segun ex Minister di Turismo, Otmar Oduber.

Ora e ta kere cu mester realisa cu e direccion di Caya Betico Croes mester haya otro destinacion y esey ta loke cu POR ta propone den su programa, asina Otmar Oduber a duna di conoce. Automaticamente tur e tiendanan cu ta bende calidad lo keda lo amplia y lo inverti pa trece volumen di hende den caya, loke nan ta yama e ‘foot traffic’.

Pues personanan cu ta cana keiro y shop den e area aki. Esey no ta kita cu por permiti trafico pasa, mientras cu tin e tram ta coriendo.

Pues tin cantidad di posibilidad, incluso fomenta condominio, apartement/vivienda n’e edificionan aki pa trece e ‘foot traffic’.

Si enfoca un poco mas pabou, mas y mas mall ta bin rond di e hotelnan tambe. Kiermen a sera e pasada di tur turista cu ta keda den hotel, rondona nan cu mall.

Sera e pasada di tur turista cu ta bin riba barconan crucero serando e cu tur sorto di mall y sigui duna permiso pa mas mall rond di waf. Y p’e local cu tabata interesa pa bay den Caya Grandi bo a permiti cu den tur bario di Aruba tur sorto di tienda habri.

E problema ta, cu pa motibo di casonan den Corte y construccion malo cu a tuma lugar den Caya Betico Croes, awe no por habri e trafico pa autonan pasa.

Pasobra combina auto cu tram, ta masha imposibel mes. Esaki no di awe, sino for di tempo cu tabata papia cu Camara di Comercio, a bisa cu esaki lo no por ta posibel.

‘Prome Minister a hasta priminti esaki ora cu mi a sali for di Gobierno y te dia di awe e no a tuma lugar.’

Concluyendo sr. Otmar Oduber a enfatisa cu E Forsa Nobo (POR) ta convenci cu Caya Betico Croes mester por haya un destinacion nobo.

Haci’e un atraccion turistico y uno cu nos propio hendenan lo ta interesa pa bishita. Mundo ta cambia y mester sa di desaroya, pero mester tin e espacio y posibilidad pa haci di Caya Grandi un atraccion nobo.