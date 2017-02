CBN ta gradici pueblo henter pa un dushi Carnaval di Noord

Muchanan a gosa un bol di nan Carnaval diasabra ultimo na Noord. Mirones a crea un dushi ambiente y no tabatin ningun pelea of situacion indesea. Tremendo comportacion! Pabien!!

Un danki na tur grupo cu a participa y tur mayor cu a laga nan yiunan bin gosa den nos dushi Carnaval di Noord!

Hunto nos ta mantene nos Carnaval di Noord riba caminda. E aña aki tabata pa di 52 biaha cu a logra pone un dushi ambiente riba camindanan di Noord.

Un danki tambe na tur Banda, Steelband, brassband y Dj’s cu a forma parti di nos Carnaval. Tambe na tur Reina y Prins cu Panchonan cu a bin gosa hunto cu nos.

Un danki di curason na tur boluntario y sponsornan cu a yuda nos Directiva cu Carnaval 52 di Noord.

Sin nos boluntarionan e organisacion no ta posibel. Y sin sosten di nos sponsornan e no lo ta facil. Pesey nos ta yama danki na: SETAR NV, SMAC, Superfood, Marriott Stellaris Casino y Offroad Evolution rentals and tours Aruba.

Un danki sigur ta bay tambe na tur instancia/organisacion cu a yuda CBN cu Carnaval di Noord 2017: KPA, DOW, Ambulance, Rode Kruis, Quota Club y Circle K EPI. Tur riba nan tereno a sa di contribui na e organisacion total di e Carnaval.

Por ultimo un pabien na tur mirones cu a bin wak y a sa di gosa di nos Carnaval. Mas cu tur cos pa nan comportacion fenomenal.

Siguiente actividad di CBN lo ta Fiesta Arubiano cu lo tuma lugar día 18 di maart den CBN. Nos ta spera pueblo henter un biaha mas.