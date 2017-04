Ceremonia Protocolar Dia di Rey riba Parke Wilhelmina

Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) bao auspicio di Gobierno di Aruba ta invita e comunidad di Aruba pa e celebracion di Dia di Rey, cual lo tuma luga riba diahuebs 27 di april 2017, na Wilhelmina Park.

Den cuadro di e celebracion aki lo tin un ceremonia historico caminda cu pa prome biaha un Arubiano lo ricibi e Eere Koort. Esaki ta un reconocemento cu ta ser duna na e militarnan cu a haci algo extraordinario fuera di nan trabou. E biaha aki lo e ser otorga na un Marinier 1ste Klasse sr. Hill.

Comision Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp manera tur aña lo reconoce y entrega dicho copa na hobennan entre 6 pa 20 aña cu ta bin na remarca en conexion cu logronan local y den exterior. Logro di hobennan aki no ta referi solamente na premionan cu nan a gana, pero tambe e participacion activo durante henter aña na un of mas proyecto ariba tereno social, cultural of deportivo.

Riba tereno social por pensa trabou haci na scol, den bario, instancianan caritativo, iglesia, scouting, etc. Riba tereno di cultura ta referi na baile, arte, canto, musica, teatro, arte visual, etc. y riba tereno di deporte ta referi na tur deporte sea cu a participa via club of individual.

Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp pa aña 2016/2017 a keda den persona di srta. Jocelyn Martinez, un hoben di 14 aña di edad cu pasion grandi pa pinta lama y yoga tennis.

Premio di Estimulonan a bay pa:

Prome premio di estimulo a bay pa srta. Casienne Tromp, un hoben di 11 aña cu ta practica e deporte di Judo.

Di dos premio di estimulo a bay pa Chiara Petroccichi, un atleta di Taekwondo. Ambos ta ricibi e premio riba tereno di deporte.

Riba tereno social lo otorga e aña aki dos premio di estimulo;

Prome ta bay pa e grupo di Scouting Arubaanse Padvindsters Gilde (APG). Durante e ultimo aña e miembronan di e grupo aki tabata hopi activo riba tereno di desaroyo y formacion di nan miembronan.

APG a celebra su 75 aña di existencia riba dia 12 di juni 2016. Nan a logra bira miembro asocia di ‘World Wide Association of Girls Guides and Girls Scouts’.

E di dos premio di estimulo a bay pa Grupo Kimball’O Hara pa nan trabou boluntario yena cu dedicacion na Fundacion FUNARI. Durante aña 2016 y principio di 2017, e miembronan hoben di e grupo di Scouting a yuda FUNARI cu diferente proyecto.

Tur ganadonan di 2016/2017 ta ehempelnan di perseverancia y estimulo pa otro nan pa dedica nan mes na sea un trabou social of actividad deportivo of cultural.

E logronan ta esfuerso di e propio hobennan guia pa nan lider y mayornan. Esaki ta un empuhe pa cada miembro di nos comunidad inverti den formacion di nos hobennan pa nos por tin lidernan responsabel pa sigui guia nos pais.

E ceremonia lo tuma luga riba dia 27 di april venidero tur hende ta keda invita pa asisti na Parke Wilhelmina caminda lo hiba palabra, presidente di Parlamento sra. Mervin Wyatt Ras, Gobernador di Aruba, sr. Alfonso Boekhoudt, lo tin e ceremonia di Eere Koort, e popular desfile di nos gruponan di scouting, e entregamento di Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp y e parti cultural ta bou encargo di Gucci Dancers y Grupo Melodia cu lo entretene e publico cu baile y canto.

Bin presencia e ceremonia special di e aña aki na ocasion di celebracion di Dia di Rey 2017.