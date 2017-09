Challenge Aruba 2017 ta transforma su mes den “Aruba Endurance Festival” tumando lugar den luna di october!

Despues di su aña inaugural cu hopi atleta local y internacional “Challenge Aruba Triathlon” ta regresa pa su di dos edicion cuminsando dia 20 di october te cu dia 22 di october 2017.

E expansion di e evento ta introduci diferente elemento nobo durante 3 dia manera e Fit Ville Caribbean (CrossFit Games), Aruba Kids Splash & Dash, RunWalk 5km, Seminarionan y e Sport Expo.

Tur esaki lo ta riba y serca di e parkinglot di Hyatt Regency Aruba Resort. Durante tur anochi lo tin un tremendo festival di musica y cuminda cual ta forma parti di e ‘Beer Garden’.

Durante un rueda di prensa diahuebs ultimo na Wet Sushi Bar & Lounge na Paseo Herencia e organisadornan a comparti tur informacion valioso cu miembronan di prensa, boluntarionan, atleta y patronisadornan.

E programa expandi ta duna mas persona e posibilidad di participa cual ta inclui tambe mucha y hobenan activo. E programa completo ta disponibel riba challenge-aruba.com

Ya caba atletanan di rond mundo y localnan a cuminsa registra p’e diferente eventonan. E proyeccionan ta mustra cu e aña aki lo surpasa e cantidad di atleta participante.

Pa loke ta trata e parti di e triathlon e atletanan por escoge for di diferente opcion manera: Half-triathlon, half-triathlon relay, sprint-triathlon of sprint-triathlon relay. Ta importante pa tur atleta p’e seccion aki registra promer cu dia 1 di october mirando cu esaki lo t’e ultimo dia pa registra. Por registra via www.challenge-aruba.com

Proximamente lo amplia riba cada un aspecto di e “Endurance Festival”.

E festival ta wordo prensenta pa Challenge Family, The Aruba Tourism Authority, Hyatt Regency Aruba y Aruba Marriott Resort.

Otro patronisadornan ta: Tierra del Sol, De Palm Tours, Divi Hotels, Tropicana Hotel, Caribbean Mercantile Bank, Hilton Aruba Resort, Cool FM, Total Services, De Cuba & Wever, Aruba Wine & Dine, Aruba Aloe, IMC, Ennia, Jet Blue, Compra NV, La Cabana Hotels, Queen Beatrix Airport, Amsterdam Manor, Paseo Herencia y ASD.