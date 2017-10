Chauffeur di un Toyota Corolla ta dal contra un ambulance staciona, Pasobra e chauffeur no tin atencion riba trafico; su atencion ta riba su celular

Diamars den oranan di mainta ta sosode un accidente cu un persona herida n’e cruzada di Morgenster/Primavera. Mesora Polis y ambulance ta bay n’e sitio.

Na yegada nan ta bin topa cu un accidente den cual tin tres auto envolvi y ta bin compronde cu un auto bayendo direccion pabou (Oranjestad) a duna e S.U.V. preto biniendo for di panort preferencia, pero e chauffeur di e SUV no a pone tino cu net e momento ey, for di pabou tabata biniendo un Hyundai Getz, e SUV a dal e pone hala na su man robes y dal un Hyundai Accent preto para den e fila cu tabata bayendo pabou.

Den e impacto tabatin un persona levemente herida y a wordo trata pa personal di ambulance.

Mientras cu e personal di ambulance tabata tratando e persona n’e sitio, un auto a pasa dal contra e ambulance. E auto su spiel a kibra y e ambulance a haya un raspa, e auto a sigui core, pero despues di un rato el a bolbe bek n’e sitio unda e accidente a pasa