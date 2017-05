CIBC FirstCaribbean su “mobile banking app” nombra e mihor den region

E serie di tarhetanan di credito tambe a wordo nombra mihor den region

Den menos di un aña despues di su lansamento, CIBC FirstCaribbean su “mobile banking app” a wordo nombra como e mihor den region.

E tarhetanan di credito regional di e banco tambe a wordo nombra como e mihornan den region dor di e revista “International Finance Magazine (IFM)” den su seccion “International Finance Awards” pa 2017.

“International Finance Awards” ta reconoce y honra individuo y organisacionnan den industria financiero internacional y ta celebra e standardnan halto den inovacion y ehecucion.

E premionan ta trece pa dilanti esnan cu a contribui na eleva nan mes den e industria financiero.

E ganadornan di e aña aki lo wordo honra den un evento di gala na Dubai.

E evento ta trece hunto personanan reconoci y importante di e comunidad internacional financiero bou di un solo dak.

“Nos ta contento di por a gana e dos premionan prestigioso aki,” asina Trevor Torzsas, e Managing Director di Cards and Customer Relationship Management di e banco a bisa, cual e productonan ganador ta cay den su cartera.

“E premionan aki ta un homenahe n’e trabou duro cu nos ekipo profesional a dedica na dje y tin como nan mision diario pa enfoca na nos clientenan y pa brinda nos clientenan productonan excepcional y servicionan cu ta wordo adapta nan nan estilo di bida,” el a agrega.

“Nos a logra impresiona e hueznan cu e “mobile app” cu ta wordo balora hopi halto, cual a bin ta ricibi elogionan halto di nos clientenan, conhuntamente cu e impresionante serie di tarhet di credito cu nos a introduci n’e mercado recientemente cu ta nos CHIP, PIN y tarhetanan di “Contactless y Cash Back”,” Torzsas a agrega.

Desde su lansamento ultimo na juni di aña pasa, e “mobile banking app” pa “smartphones” a wordo instala dor di miles di cliente y constantemente ta ricibi un rating di 4.5 of mas dor di e usuarionan.

E app cual por wordo instala for di e “Playstore”, e “Apple store” y “Blackberry World” ta acesibel via e aparatonan di “Android, Apple, Blackberry y Windows”. E ta duna e usuario e conveniencia di controla e saldo di nan cuenta, haci transferencianan via e cliente su mes cuentanan of na otro clientenan di CIBC FirstCaribbean, haci pagonan en general, localiza sucursalnan y “Instant TellersTM, tur esaki for di nan celular.

Adicional n’e tecnologia di CHIP, PIN y “Contactless”, e productonan di e tarhetanan di credito a wordo reconoci p’e variedad cu ta wordo ofreci,e “co-branding, loyalty programme, customer service” y seguridad.

CIBC FirstCaribbean ta ofrece un variedad di tarheta di credito cual ta inclui, 4 “Travel Rewards Cards: Gold, Platinum, British Airways, Infinite, 1 Everyday Cash Back card, 3 Cobranded: University of the West Indies, Simpson Motors y British Airways y 2 business cards: Bizline rewards y Corporate card”.

Clientenan por aplica online of na nos sucursal na Tanki Flip p’e tarheta cu mihor ta adapta na nan negoshi of estilo di bida.