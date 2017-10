CIBC FirstCaribbean ta gradici tur persona cu a yuda haci su prome “Walk for the Cure” caminata un exito

Diadomingo di 8 di october ultimo finalmente a tuma lugar e prome caminata di 5 km “Walk for the Cure” (Cana pa Cura) aki na Aruba, unda cu tur fondo recauda ta bay pa Fundacion Contra Cancer di Prostaat.

Esaki sigur tabata un gran exito unda cu e team completo di CIBC FirstCaribbean conhuntamente cu e representantenan di e Fundacion Contra Cancer di Prostaat, kier gradici tur persona cu di un forma of otro a yuda n’e exito aki.

For di mainta tempran caba, por a wordo aprecia e caminadornan, pero tambe coredornan yegando pa asina haci deporte y aporta na comunidad. E caminata a bay hopi bon y riba e potretnan por aprecia e caminadornan cu a disfruta di esaki.

CIBC FirstCaribbean cu ta comprende e importancia di yuda e comunidad unda cu nan ta establece, a organisa 2 evento e aña aki na Aruba pa recauda fondo y esakinan tabata exitoso.

E aña aki sigur esaki lo no por a sosode sin e apoyo di e sponsornan y e comunidad. Un biaha mas CIBC FirstCaribbean kier gradici: GenAir, Aledda N.V., Terraza Holding, The Seaport Cinemas, Click Print, Safecom, Red Cross Aruba, Save A Lot, Total Cleaning Services, Fruteria Virgilio, IBISA, Caribbean Trucking, BrandTastic, DHL, Gerira Marketing, Andina Ice y CRD Group.

E caminata di CIBC FirstCaribbean “Walk for the Cure” cu e aña aki a celebra su di 6 edicion a atrae un biaha mas miles di persona na tur e 17 districtonan cu nan ta opera.

Y esaki den su totalidad ta haci e evento aki esun di mas grandi organisa den e area di Caribe pa asina yuda e comunidad den necesidad.

Den e caso aki y tumando na cuenta cu e luna aki ta enfoca riba conscientisacion di cancer, esaki den su magnitud ta un gran exito p’e organisador, organisacion y participantenan.

Tur fondo recauda lo wordo duna na e organisacionnan cu ta asisti cu e adkisicion y ta mantene ekiponan cu ta yuda na diagnostica y trata pacientenan cu Cancer.

E fondonan tambe ta wordo uza pa duna asistencia, cuido y ora di duna conseho na paciente y nan famia y pa conscientisacion regional.

Den e caso aki Fundacion Contra Cancer di Prostaat lo t’e beneficiario di e recaudacion aki na Aruba y CIBC FirstCaribbean ta sigur cu e fundacion lo bay haci hopi cos bon cu esaki.

CIBC FisrtCaribbean y Fundacion Contra Cancer di Prostaat sigur kier bisa tur hende un biaha mas, masha danki.

Pronto lo wordo anuncia cuanto e monto cu e fundacion ta bay ricibi lo ta.