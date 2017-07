“Clarisca Velasquez mi nomber ta Jacky van Putten”

Na prome lugar Jacky van Putten di partido POR lo kier a gradici Clarisca Velasquez, specialmente como Parlamentario pa por a tuma un poco tempo den su agenda pa corigi loke el a scirbi, como ciudadano y politico nobato.

“Mi ta comprende cu “proyecto Bo Bario no solamente ta deporte sino e ta ensera hopi otro cos. MFA, bus di salud, klinkers, asfalt, verf, drecha casnan decai, seguridad den bario, iluminacion, etc..

Door cu mi a saca potret di logronan deportivo “decai” cu no ta di Gobierno sino priva y no ta responsabilidad di su Gobierno pa mantene, su persona ta bisa cu e ta un “cheap shot”.

Mi lo aprecia e ora si como Parlamentario e por alclarea algun concepto cu parce ta robes cu tanto ami y hopi hende den e barionan aki tin.

Si e lugarnan deportivo “decai” aki ta priva y no ta responsabilidad di Gobierno pakico anto solamente cada 4 aña den temporada di eleccion ta core drecha y verfnan? Nan no ta priva?

Pakico durante henter e aña no ta percura pa nan ta den condicion di uzo p’e habitantenan cu tanto kier mira nan bario bunita?

Pakico no a percura cu tin programanan p’e barionan aki riba e terenonan na unda e situacion social ta limita y hopi mamanan soltero no por paga pa recreacion of deporte pa nan yiunan?”

Jacky van Putten (POR) ta sigui bisa cu for di 2009 te 2017 comision di susbsido no a duna ningun placa na ningun instancia deportivo priva.

Den e programa di Bo Bario ta “regalando “canchanan di deporte cu yerba por hunga mini football y Bating cages“. Na ken nan ta wordo regala?? Na instancianan priva of na federacionnan di deporte of clubnanan di deporte priva? Cu otro palabra nan ta priva of di Gobierno? Mirando cu Gobierno no ta duna subsidio pa instancia deportivo priva, con e lugarnan aki lo wordo mantene?

“Papiando di deporte mi lo kier Clarisca Velasquez informami lo siguiente:

A perde confiansa den e instancia di deporte IBISA? Ya cu ta by pass e departamento gubermental totalmente cu e proyectonan aki di deporte.

No tin confiansa den e Minister di Deporte pa cu su maneho di deporte cu a dicidi di traha un propio departamento pa deporte bou di Min Pres?

Mi no ta contra ningun iniciativa na unda deporte ta wordo engrandece, mi ta traha 34 aña den e ramo aki y mi sa su importancia pa un pais sano.

Ta di lamenta si cu deporte ta wordo mira manera algo na unda mester traha facilidnan. Inverti den compleho pa mañan por bisa mira con bunita e ta, mira kico nos a duna boso. Pero ta lubida dos cos.

Un maneho integral na unda e hoben ta central tanto den bario y scolnan. Cual pa ultimo añanan ta practicamente ausente.

Con ta bay mantene e inversionnan aki pa no “decae” manera esnan priva y esnan cu tin caba.

Tur e facilidadnan di Gobierno mester urgentemente mantencion ya cu no a haci nada p’e ultimo 8 aña.

Finalisando, un biaha mas danki pa aclarea cierto idea eroneo cu mi lo por tabatin riba e proyecto di Bo Bario”, Jacky van Putten a sinti pa reacciona riba Clarisca Velasquez.