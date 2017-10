Comision “Airco pa tur scol” di Sindicato di Maestro di Aruba Cu accion di firma y un campaña pa haya airco na tur scol y tambe den nan gymzaal

Dia 18 di september ultimo, SIMAR a yama un reunion urgente cu coleganan cu no ta traha den local cu airco.

Den dicho reunion varios atencion a bin dilanti regardando e contenido di ley di seguridad na pia di trabou y e derecho di e maestro di scol pa traha den un ambiente sigur.

Esaki incluso e docentenan di educacion fisico, ya cu hopi di nan ta duna enseñansa sin tin un localidad adecua y sigur.

Maestronan cu no tin airco den nan local y esnan cu ta duna educacion fisico den solo pa no menos di 7 ora pa dia a duna di nan parti pa hopi aña sin exigi.

E condicion di tempo rond mundo a cambia y e efecto mas grandi cu nos tin t’e calor.

Rond di Aruba ta midi e calor inmeno den localnan y riba veld na 31 grado celcius y mas. E trabou di un maestro den un local sigur y comodo ta mara na ley, cu pa añas no a ser respeta. E local sigur y comodo ta importante tambe pa duna enseñansa di calidad p’asina e alumno/studiante tambe por presta y produci na un nivel halto.

Hopi scol a traha pa instala airco recaudando fondo. Algun a logra y algun tin parti di e scol cu airco.

Durante e reunion di dia 18 di september, un comision a ser instituí cu a haya e nomber “Comision Airco pa tur scol” cu lo atende e organisacion pa yega na un meta: Airco y sala di educacion fisico na tur scol.

Tambe lo enfoca riba concientisa e publico en general riba e consecuencianan di calor riba enseñansa y riba e importancia di tin airco na scol.

E comision aki ta consisti di diferente colega sali di diferente tipo di enseñansa y di diferente directiva di scol. Su miembronan no a perde pa gana y a reuni un bes.

Loke a ser trata t’e ley di seguridad di e ambtenaar y kico tur e campaña ta encera.

Loke a cuminsa caba desde dia 9 di october ta un campaña di firma.

E meta ta pa tin tur firma colecta dia 31 di october, pa despues haci entrega di esaki n’e Ministernan concerni.

E campaña ta pa exigi pa Gobierno traha un plan pa tur scol yega na airco den termino corto y pa hinca den su presupuesto pa cubri gastonan di mantencion y coriente, manera ley ta stipula.

Lo percura pa duna informacion na su debido tempo con y e fecha riba cual e entrega aki lo tuma lugar. E comision ta haci un peticion na tur directiva di scol, tur director, manager y cabesante pa coopera dor di duna e informacion aki na coleganan y colecta e firmanan. Tambe ta pidi sosten di tur maestro, tanto miembro y no miembro di SIMAR, laborando den airco of no, dunando gym den un sala of no, p’asina e accion ta un exito.

Un miembro di e comisión of un miembro di directiva di SIMAR lo tuma contacto pa pasa tuma e lista di firma. Tambe por pasa firma na sede di SIMAR durante orario di oficina. E comision y directiva di SIMAR ta confidente cu tur directiva di scol y tur docente ta di acuerdo cu traha den calor no ta comodo y cu e accion aki lo haya e sosten di e veld completo.

E accion ta hiba e lema “Calor un hecho, airco nos derecho” no ta solamente pa exigi pa cumpli cu studiante di nos pais. E comision ta pensa cu e accion aki lo ta suficiente pa demostra e necesidad y e importancia di tin airco.

Alabes cu e maestro di scol lo no tolera mas pa warda pa un solucion. Intensivacion di accion no t’e intencion, pero no ta descarta e posibilidad, dependiendo di reaccion di nos mandatarionan.

Airco na scol no ta luho ni necesidad, awendia e ta un exigencia.