Comision Celebracion Dianan Nacional ta participa na gruponan uniforma pa inscribi pa desfile di Dia di Himno y Bandera 2017 Ya por cuminsa inscribi pa participa na desfile di 18 di maart 2017

Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) ta participa na tur gruponan uniforma tanto di autoridad, scouting, social, cultural y deporte pa pasa busca nan formulario di peticion pa inscripcion di participacion na e desfile pa Dia di Himno y Bandera riba 18 di maart venidero na Departamento di Cultura Aruba riba L.G. Smith Boulevard # 134, prome piso tras di DA Drogesterij. Ultimo dia pa inscribi lo ta riba dialuna 13 di maart 2017.

Banda di e acto protocolar y aubade lo tin e desfile cu aña pa aña ta birando mas grandi y ta un oportunidad pa laga nos mandatario, invitadonan y pueblo cera conoci cu tur nos gruponan uniforma. E aña aki e hisamento di bandera y cantamento di nos himno lo tuma luga respectivamente riba Plaza Betico Croes y dilanti di Plaza mes riba Vondellaan.

E desfile lo sali for di Shakespearstraat subi Vondellaan na crusada Colegio Arubano sigui pa Plaza Libertador Gilberto F. Betico Croes pasa dilanti di e mandatario y invitadonan drenta dilanti di Cas di Cultura y termina riba Stadionweg banda di ex John F. Kennedy School.

Ta importante pa nos celebra nos Dia Nacional di Himno y Bandera conhuntamente cu nos mandatarionan y duna apoyo na nos participantenan di desfile cu ta un atraccion di tur aña. Caminda ta duna honor na nos bandera.

Na tur esnan cu ta bay participa na e desfile ta ser pidi na nan lider of representante pa tuma contacto cu sr. John Hassell, subcomision CCDN via email: j.hassell@arubagovernment.aw of jmhassell@setarnet.aw.

Na e lidernan cu lo a ricibi e formulario via nan mail, sea asina bon di yena e formulario aki y mand’e bek pa sr. Hassell di CCDN mas lihe cu ta posibel pa por procesa e inscripcionnan. Esnan cu a cambia di e-mail por fabor manda e e-mail cu adres electronico corecto pa sr. John Hassell via su e-mail.

Comision CCDN ta spera cu nos gruponan uniforma tuma nota di esaki, inscribi y participa na nos desfilenan di 18 di maart proximo. Ban celebra nos dia nacional den grandi. Ultimo dia pa inscribi lo ta dialuna 13 di maart venidero.