Como cu Gobierno no a cumpli cu nan deadline, Aduana, seccion Aeropuerto, a bolbe pone trabao abao

Diamars ultimo, Aduana section Aeropuerto a manifesta nan desaprobacion pa loke cu gerencia di Aeropuerto ta hacienda cu beneplacito di Director di Aduana, Ricky Croes. E accion aki a ser sosteni pa SADA, cu ultimamente no tin bon palabra pa nan Director, kende aparentemente no kier scucha.

Despues cu Minister di Finanza, mr. Angel Bermudez no a cumpli cu e deadline cu SADA a pone pa sa su posicion pa cu e situacion na Aeropuerto, ayera merdia, tur Douanero a walk-out na Aeropuerto, pa por lo menos 4 ora.

Di acuerdo cu Presidente di SADA, Edward Maduro esaki ta en conexion cu e malcontento cu ta reinando tocante e construccion andando na Aeropuerto.

Aki ta unda cu AAA N.V. cu consentimento di Mando di Aduana, kier bin cu e carrentalnan paden, esta den e espacio conoci como Douane-Gebied, unda sigur SADA a señala varios punto pakico nan ta contra di e decision aki.

Esaki t’e razon principal pa sigui demostra nan malcontento y como cu a duna Gobierno un deadline te ayera merdia 1 or, y como no a haya reaccion, tur Douanero a laga nan punto di trabao.

Di acuerdo cu Edward Maduro, nan a pidi di Gobierno si por haya preto riba blanco, cu e carrentalnan lo no bin paden, pasobra e lo perhudica nan funcionamento. Como cu Gobierno no a cumpli cu e deadline, a bay den accion di 4 ora ayera.

SADA a notifica inmediatamente Minister mr. Angel Bermudez, si nan no haya un reaccion satisfactorio por escrito cu e accionnan aki lo intensifica awe diasabra. Un di dianan masha druk mes na Aeropuerto.

For di Oficina di Minister Bermudez a haya un reaccion, pero e no ta mucho cla, pa cual a pidi Minister Bermudez pa reacciona riba e puntonan cu e miembronan di SADA kier mira, esta e.o. cu Gobierno lo no sostene e decision di AAA N.V. pa laga carrentalnan drenta nan espacio di trabao.

ULTIMO ORA

Den oranan di ayera tardi, SADA a haya un reaccion di parti di Minister Angel Bermudez, unda el a pidi dirigentenan di SADA pa para e accion y diamars awor lo sinta cu SADA na mesa. No ta conoci si den e reunion aki lo tin participacion tambe di gerencia di AAA N.V., pero esey no ta relevante.

Pa demostra nan bon boluntad, a para e accion ayera tardi mes,, trabao a keda reanuda, pero si diamars awor e reunion no produci nada concreto y positivo, diarazon mainta e accion lo sigui atrobe, pero no pa 4 ora, pero pa sigur 8 ora, segun Edward Maduro den declaracion haci na AWEMaina ayera tardi.