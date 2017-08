Con pa hisa productividad y baha AO na trabou

Awendia hopi empresario y hefenan di trabou ta experiencia problema cu empleadonan cu no ta productive, cu constantemente ta meld AO, y cu no ta duna e miho di nan mes pa yuda e organisacion of empresa bira un exito.

E mentalidad ta uno di “pakico ami mester traha duro y cansa mi mes pa haci otro hende rico?” of “mi ta wordo paga toch fin di luna, dus pakico mi lo worry sloof mi mes uit?”

Esaki ta un problema cu en berdad tin varios manager y department heads den un dilema diariamente.

E solucion na e polemica aki lo ta sinta den un factor inespera: “Happiness”. Den un encuesta haci rond di mundo di JLL entre 7000 empleado di diferente ramo, e mayoria ta indica cu nan ta haya falta di felicidad na trabou. Felicidad, alegria, of happiness, esey no ta responsabilidad di e manager, owner of department head toch?

E berdad ta cu nos ta pasa gran parti di nos dia trahando, un average di 90,000 ora mas o menos.

Segun Harvard Business Review, hende cu ta happy ta mas productivo, mas creative na trabou y ta mas engaged cu nan trabou. Nan tin un sinti di purpose, cu ta crea un efecto di bay trabou mas happy, menos AO, y nan ta traha mas sabi.

Siencia ta siña cu ora un persona tin emocion hopi fuerte (sea ta positivo of negativo) esaki ta haci un diferencia den nan performance na trabou. Es decir, cu si un persona no ta sinti’el e balora na trabou, of e no por soporta su manager of hefe, e no ta bay por ehecuta su trabou mesun bon cu si e ta emocionalmente balancea. Demasiado happiness tampoco no ta bon, pensa riba or abo ta enamora y henter dia bo hormonas ta strobabo di pensa of focus.

Con tur esaki por wordo uza como lider na trabou, den un organisacion of como hefe di un departamento? E rol di un lider ta pa inspira su hendenan, engage nan, motiva nan y crea un ambiente caminda hende ta sinti nan mes balora, ta consciente di nan aporte na e organisacion y mantene un nivel di productividad cu ta beneficia e organisacion.

Mundialmente tin un fenomeno cu ta haciendo un impacto den organisacionan y con nan por tackle cu e issues ki.

E Chief Happiness Officer su rol ta pa crea engagement, pa percura pa e ambiente laboral ta uno caminda empleadonan di cualkier nivel di e organisacion ta sinti joy, purpose y asina traha mas sabi, mas miho, y claro mas contento. Companian rond di mundo manera IKEA, Johnson & Johnson, Cartier, BMW, Google, Zappos y varios otro mas tin un CHO on staff pa yuda crea un cultura di trabow positivo.

Pa prome biaha aki na Aruba ta bay tuma lugar un workshop di un Chief Happiness Officer, bou guia di CHO Arnaud Collery.

Pa ken e workshop aki ta? E workshop aki ta ideal pa managers, HR executives, hoteliers, bankers, department heads y …. cu mester deal directamente cu empleado y nan performance na trabou.

E workshop lo ofrese tools na e ehecutivonan y sinjana cu nan por aplica y implementa e sciencia di happiness den nan organisacion pa por hisa productividad, duna e empleado alegria y orguyo den su trabow, y asina baha AO.