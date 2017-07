Concierto Dominical Donny Laclé cu un variacion unico di musica alegre

Diadomingo, dia 2 di juli 2017, Fundacion pa Talento Musical “Donny Laclé” a presenta un biaha mas su Concierto Dominical den “Café Musical” di Biblioteca Nacional na Playa.

E concierto a cuminsa cu presentacion di Anuar Muyale. Anuar ta toca trompet y tuba, pero diadomingo el a toca riba un ocarina.

Un ocarina ta un tipo di fluit, manera un blokfluit. E ocarina den su forma original ta bay bek siglonan atras, den temporada di e Incanan na Perú, e Maya y Aztecanan na Mejico.

Nan tabata traha fluit primitivo di klei cu tabatin forma di bestia, pa yama e animalnan bin come

Awendia e ocarina ta bin mas tanto den 3 forma. Anuar a toca esun cu nan ta yama sweet potatoe ocarina. E tin un grandura di entre 10 pa 15 cm y e tin entre 4 pa 12 buraco.

E ta un instrumento pa toca cu dos man, tapando e buraconan cu e dedenan pa produci e sonido Anuar a presenta melodianan conoci manera Raindrops keep falling on my head y Never Far Away, pero tambe di paisnan asiatico.

Despues a sigui Jonathan Ortega. Jonathan, ta un di e studiantenan cu a haya un scholarship di Fundacion pa Hoben Talento Musical. Dia 31 di juli e ta biaha pa Hulanda unda e ta bay sigui desaroya su talento riba piano na na Fontys Conservatorium.

Nos di Fundacion y nos ta sigur tur esnan cu tur luna a aporta den e caha di glas ta contento cu e logro aki di Jonathan y ta dese’e hopi exito na tera friu.

Atelier Figaroa-Flores, un grupo cu a keda forma p’e ocasion aki, bou guia di Linda Figaroa tabata consisti di 8 studiante di edad entre 12 y 16 aña, cu a ofrece un variacion di e. o. canticanan di añanan 40 y 50 cu e muchanan tabata siña na scol, na Hulandes, pero tambe na Papiamento. Mayoria di esnan presenta conoce e canticanan aki y a forma e coro.

Pa claususura e programa Los 3 y amigonan, bou guia di Erick Uchtmann a trece un variedad di musica crioyo y musica folklore di paisnan bisiña. Manera semper ta nan costumber e grupo aki, hunto cu e otro musiconan a laga tur hende pasa un dushi mainta.

Fundacion Concierto Dominical Donny Laclé ta anuncia cu fin di juli no tin concierto.

E siguiente concierto lo tuma luga dia 27 di augustus. Nos ta desea tur hende un dushi vakantie y te dia 27 di augustus.