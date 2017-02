Construyendo Progreso Minister Paul Croes ta felicita y gradici personal di Departamento di Asuntonan Social San Nicolas Na reapertura di edificio

E siman aki Minister di Asuntonan Social, drs. Paul Croes tabata e honor y satisfaccion di por a realisa e reapertura di e sucursal di Departamento di Asuntonan Social na San Nicolas.

Na e ocasion special, Minister Croes a felicita directiva y personal, pero tambe usuarionan pa e espacionan nobo, facilitando asina un miho calidad di servicio y ambiente agradabel.

Tambe e titular di Asuntonan Social a pone enfasis den gradici e funcionarionan pa e trabou sumamente importante cu nan ta haci tur dia na fabor di nos comunidad.

“Locual nos ta haci awe ta basicamente duna bek na nos ciudadanonan, no solamente di San Nicolas pero henter Aruba y tur e distritonan pariba di brug en particular. Un biaha mas mi kier expresa cu sinceramente mi ta aprecia, balora y kita sombre pa e trabou cu cada un boso ta haci tur dia pa añanan largo”, tabata e palabranan di Minister Paul Croes.

E ta consciente cu trabou social no ta e tarea di mas facil. Ta confronta cada situacion social na momento cu famia no ta funciona optimalmente; na momento cu un hoben no ta funciona optimalmente, y ta resulta den un situacion social. Hopi biaha esaki nan dilanti, riba nan lessenaar y ta nan mester busca un solucion. Riba dj’e, hopi biaha no ta haya gradicimento pa e trabou cu ta haci.

“Pero, p’esey mes mi kier reitera den nomber di Gobierno di Aruba y di mi persona como Minister di Asuntonan Social, cu mi ta aprecia masha hopi e impacto positivo cu boso tin riba otro persona, e trabou cu boso ta haci diariamente. E psicologo y trahadornan social sa cu hopi biaha esaki por afecta nan personalmente, pero e profesionalismo cu ta desplega dor di atende tur caso sin cu esaki ta bira algo di bo, ta algo hopi dificil. Ta e gana di yuda otro persona ta sali dilanti y boso ta hacie di un forma hopi positivo. Danki di curazon”, e Titular di Asuntonan Social a expresa.

Minister Croes ta reconoce cu den tur luga di trabou tin semper espacio pa mehoracion, pero a sigura e personal di Departamento di Asuntonan Social cu nan tin un directora y organisacion cu ta duna apoyo y e tambe ta na disposicion. Pa su persona ta importante cu “por traha den un bon ambiente y conforme reglanan di salud, higiene y seguridad di cada un di boso.”

Por ultimo, e mandatario a encurasha e departamento bisando: “Pabien na cada un. Esaki ta boso oficina. Sigui padilanti. Sigui traha tur dia duro pa nos ciudadanonan, paso esey ta loke boso ta haci; bahando e presion social un poco for di henter comunidad. Hopi exito y animo.”