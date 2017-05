Consul General di Guatemala cu bishita di cortesia na Aruba Tourism Authority

Consul General Honorario di Guatemala, Ing. Roberto Vergoossen, a bishita Oficina di Turismo durante su bishita di trabou riba nos isla.

Durante su bishita a explora diferente posibilidad pa comercio entre Aruba cu Guatemala, pero tambe pa u turismo entre Aruba y Guatemala.

Guatemala, ta un pais cu hopi actividad industrial, esaki den diferente area manera di fruta, berdura y koffie. Tambe tin hopi negoshi cu a establece nan “call center” of tin nan headquarters na Guatemala. Consul General Honorario, Ing. Roberto Vergoossen, a elabora cu CEO di A.T.A., Ronella Tjin Asjoe-Croes, riba atraccion di turismo MICE (“Meetings Incentives Conferences and Events) for di e pais.

E segment di MICE ta uno importante pa Aruba su industria turistico. Esaki ta unda compania grandi ta, e. o. trece grupo grandi di nan empleado cu a sobresali durante aña pa un estadia ful cubri. Aruba ta fungi como un destinacion ideal pa gruponan incentivo.

Riba potret por mira Ing. Roberto Vergoossen Consul General Honorario di Guatemala, sra. Ronella Tjin Asjoe-Croes CEO di A.T.A. y drs. Eleisah Williams, representante di Departamento di Asuntonan Exterior Aruba.